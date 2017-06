SZUKAŁ POMOCY U STRAŻNIKÓW - RAPORT STRAŻY MIEJSKIEJ

Wraz z nadejściem cieplejszych dni zwiększa się liczba interwencji straży miejskiej w związku ze spalaniem odpadów roślinnych i śmieci na posesjach. W ciągu ostatnich tygodni strażnicy miejscy interweniowali m.in. w sprawie zanieczyszczenia drogi. Pomogli również choremu mężczyźnie.

Zniszczone znaki w Zakrzowie

Pod koniec marca strażnicy miejscy podczas patrolu w Zakrzowie, ujawnili przy wjeździe do miejscowości znaleziono zgięte dwa znaki drogowe. Wyrwany znak drogowy leżał na poboczu drogi. Na terenie wsi ujawniono również pogiętą i zdewastowaną tablicę. Sprawcy zniszczeń nie ustalono.

Wyrzucił odpady na teren gminy

W Środzie Śl. na ulicy Wrocławskiej jeden z mieszańców posesji wyrzucił odpady na stertę gałęzi leżącą na wspólnym terenie. Podczas interwencji straży miejskiej ustalono, że mieszkaniec wyniósł na teren gminy dwa kawałki wykładziny. Mężczyzna został pouczony z art. 10 ustawy o utrzymaniu porządku. Mężczyzna w obecności strażników leżące na terenie gminy odpady wyniósł do pojemnika na odpady.

Wyrzucił odpady roślinne do rowu

31 marca do straży miejskiej w Środzie Śl. wpłynęło zgłoszenie dotyczące wyrzucenie śmieci do rowu między ulicą Reymonta a Proszkowem. Na miejscu nie zastano nikogo. Stwierdzono natomiast świeżo wyrzucone pocięte gałęzie z drzew na pobocze, jak i teren prywatny. W trakcie przeprowadzonych czynności ustalono, że sprawcą wykroczenia jest jeden z okolicznych mieszkańców, który przyznał się do czynu. W związku z tym sprawca został ukarany mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200zł, a także został zobowiązany do posprzątania terenu do dnia 4 kwietnia.

Z pomocą choremu

Trzeciego kwietnia w Ciechowie podczas oczekiwania na jednego z uczniów, który miał być przewieziony do Proszkowa, do strażników miejskich zgłosił się kierowca samochodu ciężarowego zamieszkały na terenie gminy Strzelin. Mężczyzna prosił o pomoc w związku z drętwieniem lewej reki, na której widoczna była czerwona pręga prowadząca od dłoni. W związku z zagrożeniem zdrowia i życia mężczyzna został przewieziony samochodem służbowym do szpitala w Środzie Śl.

Kozy biegały ulicą

5 kwietnia po godzinie 18. straż miejska otrzymała anonimowe zgłoszenie dotyczące kóz biegających swobodnie ulicą Kolejową w Środzie Śląskiej. Na miejscu ustalono, że zwierzęta znajdowały się na terenie ogrodzonej posesji. Właściciela kóz nie zastano.

Wywozili śmieci na sąsiednią ulicę

8 kwietnia straż miejska otrzymała zgłoszenie dotyczące mieszkańców wywożących śmieci na sąsiednią ulicę. W czasie interwencji okazało się, że mieszkańcy ulicy Szkolnej w Środzie Śląskiej śmieci wywozili na ulicę Białoskórniczą. Jak informuje straż miejska, sprawca został ukarany mandatem.

Wypalała śmieci w Środzie Śl.

W poniedziałek około godziny 19, strażnicy udali się na jedną z ulicy w Środzie Śląskiej, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia jedna z mieszkanek wypala pozostałości roślinne. Na miejscu pouczono kobietę zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach. Kobieta w obecności strażników ugasiła ognisko.

