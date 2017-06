"WAŻNA JEST PRZEJRZYSTOŚĆ W LOKALNEJ POLITYCE"

Współpraca i partnerskie projekty to klucz do sukcesu samorządów – rozmowa ze starostą powiatu średzkiego Sebastianem Burdzy.

– Panie Starosto, na ostatniej sesji rady powiatu głosowano wniosek o odwołanie pana ze stanowiska starosty powiatu motywując to sytuacją w służbie zdrowia. Jak odnosi się pan do całej tej sytuacji?

Rzeczywiście po raz kolejny próbowano obarczyć mnie odpowiedzialnością za obecną sytuację w średzkiej służbie zdrowia. Głosowanie i poparcie radnych, w proporcji 11 do 5 za pozostawieniem mojej osoby jako starosty a także całego zarządu, dodało mi siły i utwierdziło w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Budujące było również poparcie ze strony samorządowców z Malczyc, Kostomłotów, Udanina, a także poparcie organizacji pozarządowych. Istotną rolę w ocenie wniosku o odwołanie starosty ma również stanowisko Komisji Rewizyjnej, które obnażyło braki merytoryczne złożonego wniosku.

– Po ogłoszeniu wyników przypomniał pan radnym i wszystkim obecnym na sali okoliczności oraz osoby podejmujące decyzję o zbyciu udziałów średzkiego szpitala. Wspomniał też, że będzie przypominał mieszkańcom kto wówczas współdecydował o losie szpitala.

Tak. Jak już wspomniałem próbuje się mnie obarczyć odpowiedzialnością za sprzedaż szpitala. Najgorsze jest to, że chcą to zrobić osoby, które w 2010 roku były za jego sprzedażą. Mam tutaj na myśli przede wszystkim radnego Wojewódkę, który pełnił wówczas funkcję wicestarosty i był odpowiedzialny między innymi za średzki szpital. To za sprawą rekomendacji pana Wojewódki stanowisko prezesa spółki powierzyliśmy Andrzejowi Oćwieji, człowiekowi wywodzącemu się z jego ugrupowania.

Nie chcę się teraz wybielać i uwalniać od odpowiedzialności za tamte decyzję, chcę jednak przybliżyć okoliczności i rolę osób zaangażowanych w sprzedaż udziałów spółki. Mieszkańcy nie są świadomi, że decyzje w powiecie podejmuje pięcioosobowy zarząd oraz siedemnastoosobowa rada i często myślą, że za wszystko odpowiada starosta. Chciałbym aby mieli świadomość, że Powiat to nie Gmina, w której decyzje podejmowane są jednoosobowo, a następnie są przedkładane radzie do akceptacji.

– Czyli decyzję o zbyciu udziałów średzkiego szpitala podjął cały zarząd?

Tak i ważne jest to, że decyzja ta została podjęta jednogłośnie przez zarząd i niemal jednogłośnie przez ówczesną radę powiatu, w tym radnych, którzy złożyli wniosek o odwołanie mnie.

Następstwem podpisania umowy zbycia udziałów w Średzkim Centrum Medycznym oraz podpisania umowy dzierżawy budynku była sprzedaż budynku szpitala w 2012 roku na rzecz PCZ-tu. Przypomnę tylko, że w 2012 roku wszyscy z zachwytem obserwowaliśmy zakres i ilość przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych a także dosprzętowienie szpitala i rozwój świadczonych usług. Nic nie wskazywało na to, że spółka, która zainwestowała tak duże pieniądze w nasz szpital za cztery lata przestanie świadczyć usługi. Mało tego, podpisana w 2010 roku umowa dzierżawy była tak skonstruowana, że w przypadku jej rozwiązania bylibyśmy zobowiązani do zwrotu kosztów prac remontowo-budowlanych, na co nas po prostu nie było stać.

– Mieszkańcy dopytują jakie są szanse aby żeby szpital w Środzie Śląskiej znów zaczął funkcjonować w pełnym zakresie?

Staliśmy się ofiarą przestępstwa gospodarczego zaplanowanego przez zarząd PCZ S.A. Obecnie trwa proces windykacji majątku, a my jesteśmy na liście wierzycieli i czynnie bierzemy udział w posiedzeniach rady wierzycieli. Proces ten jest jednak niezwykle skomplikowany i czasochłonny. Osobiście uważam, że szanse są i to duże. Niestety na dzień dzisiejszy jest zbyt wiele niewidomych żebyśmy mogli rozmawiać o konkretach.

Na pewno istotne znaczenie w reaktywacji szpitala w Środzie Śląskiej będzie miała ustawa o sieci szpitali, właśnie tworzona przez rząd i rządzącą partię. Jeżeli w tej ustawie nie zostanie ujęty nasz szpital to szanse na jego pełną działalność zostaną niemal przekreślone. Dlatego chciałbym zaapelować do radnych powiatu, zwłaszcza tych związanych z rządzącą partią, o zaangażowanie się w to, aby nasz szpital ujęto w projektowanej sieci. Właśnie na tym teraz powinni się skoncentrować samorządowcy z naszego regionu, zwłaszcza ci mający możliwości i kontakty partyjne. Los naszego szpitala, w dużej mierze, będzie zależał nie od polityki lokalnej, lecz krajowej!

Wnioskami o odwołanie starosty nie przywrócimy szpitala w Środzie Śląskiej, lecz współpracą i wspólnymi działaniami, czego oczekują od nas mieszkańcy. Mam tutaj na myśli również włodarzy gmin powiatu, bez których woli współpracy i zaangażowania finansowego reaktywacja średzkiego szpitala będzie naprawdę trudna.

– Kwestię szpitala mamy wyjaśnioną. Za 1,5 roku czekają nas wybory samorządowe. Jakie cele stawia przed sobą starosta i zarząd powiatu na ten okres?

Jestem starostą już ponad dziesięć lat i przez wszystkie te lata realizowałem strategię ukierunkowaną na współpracę z lokalnymi samorządami oraz wspólne działania na rzecz mieszkańców. To był mój kierunek priorytetowy. Przykładem tego mogą być inwestycje drogowe, jakie od lat realizujemy w partnerstwie z gminami. Prawda jest taka, że bez wsparcie finansowego ze strony samorządów gminnych, nie moglibyśmy realizować inwestycji w takiej ilości i rozmiarach jak obecnie.

W tym roku planujemy uruchomić program rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej, na wzór programu realizowanego przez marszałka województwa. Dzięki niemu gminy będą wskazywać jakie inwestycje są dla nich priorytetowe i jaki udział finansowy mogą zadeklarować. Za co otrzymają stosowną ilość punktów i w związku z nią nasze dofinansowanie. Jeżeli mowa o inwestycjach to w tym roku będzie ich naprawdę wiele. Najważniejsze z nich to: termomodernizacja budynku starostwa powiatowego, przebudowa drogi Rakoszyce - Cesarzowice ze ścieżką rowerową Kulin - Rakoszyce, przebudowa drogi Szymanów - Zawadka. Niedawno złożyliśmy wnioski na budowę ścieżek rowerowych Ciechów - Cesarzowice oraz Kostomłoty - Zabłoto oraz Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej, które ma się mieścić w starej sali sportowej przy ul. Wrocławskiej 12. Planujemy też aplikować o środki na budowę ścieżki rowerowej Cesarzowice - Kulin w ramach działania LEADER zarządzanego przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. W partnerstwie z gminami powiatu przygotowujemy też wniosek na e-usługi.

– A jak wygląda współpraca powiatu z gminami?

Jako Powiat staramy się być otwarci na współpracę na wszystkich możliwych płaszczyznach. Przykładem tego są wspólnie składane wnioski o dofinansowanie. Mając samorządy gminne lub ich jednostki za partnerów nasze projekty maja większe szanse na otrzymanie dofinansowania. Tak było przy wniosku na ścieżki rowerowe Ciechów – Cesarzowice i Kostomłoty - Zabłoto gdzie partnerami z zadeklarowanym udziałem finansowym zostały gmina Środa Śląska i gmina Kostomłoty, a zwykłymi LGD Szlakiem Granitu i LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Partnerskim projektem jest również wspomniane już Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej. Prawie wszystkie gminne ośrodki kultury z powiatu średzkiego zadeklarowały chęć partnerstwa. Jedynym, który odmówił nam współpracy był Dom Kultury w Środzie Śląskiej.

Również my, jako powiat, a także nasze jednostki organizacyjne przede wszystkim muzeum, z chęcią przyjmujemy zaproszenia do partnerstwa. Tak było w przypadku projektów na rewitalizację rynku dolnego oraz utworzenie Centrum NGO w naszym mieście. I tutaj chciałbym zdementować pogłoski o rzekomych utrudnieniach Powiatu względem niektórych samorządów. Jeżeli jest to możliwe zawsze pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia. Przykładem tego może być pozwolenie na budowę dla Centrum NGO w Środzie Śląskiej, które znacznie zwiększyło szanse tego projektu w staraniach o dofinansowanie.

– W jednym z wywiadów burmistrz Środy Śląskiej określił współpracę z Powiatem mianem pragmatycznej. Na czym ta pragmatyczność może polegać?

Myślę, że burmistrz Ruciński może najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, gdyż jest autorem takiego stwierdzenia. Ja mogę powiedzieć, że władze Powiatu doceniają każdą formę współpracy z naszymi gminami. Mało tego, dążą do niej, bo to służy interesom mieszkańców!

Jeżeli mówimy o współpracy z gminą Środa Śląska to, w mojej ocenie, jest ona mało przejrzysta i wykorzystywana politycznie. Gdy gmina podpisuje partnerstwo, w którym zobowiązuje się przekazać na zadanie określoną kwotę, a później chce się z takiego zobowiązania wycofać, bo dana kwota przekroczyła 50% udziału to nie jest złośliwość Powiatu. Gdy gminna jednostka organizacyjna jaką jest dom kultury odmawia partnerstwa przy realizacji projektu z zakresu kultury to również nie ma w tym winny Powiatu.

Proszę pamiętać, że współpracę i partnerstwo buduje się na wzajemnym zaufaniu i przejrzystości, a w tym przypadku tego zaufania nie ma i wynika to nie z naszych działań, lecz ruchów osób zarządzających ratuszem. Zaufania nie buduje się wykorzystując decyzje budowlane w celu usprawiedliwienia budowy kominów stałopalnych, zaufania nie buduje się utrudniając wpisane powiatowej inwestycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wreszcie zaufania nie buduje się lobbując za odwołaniem starosty i zarządu powiatu.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie i wsparcie ze strony samorządów, instytucji kultury i innych podmiotów to osoby, które o tym decydują muszą zdawać sobie sprawę, że nie robią tego dla mnie czy radnych powiatowych, lecz robią to dla mieszkańców swojej gminy i całego powiatu! Nie mogą robić tego dla swoich korzyści politycznych!

Doskonale wiem jak ważna jest przejrzystość i transparentność w lokalnej polityce. Po dziesięciu latach „starostowania” mogę z czystym sumieniem potwierdzić prawdziwość powiedzenia „zgoda buduje niezgoda rujnuje”. Chciałbym też zapewnić wszystkich, że pomimo różnych trudności nasz urząd jest instytucją otwartą na współpracę, a wręcz uzależnioną od niej zwłaszcza ze strony bardziej majętnych samorządów. Działając razem możemy osiągnąć dwa razy więcej i tego właśnie oczekują od nas mieszkańcy, będący też naszymi wyborcy.

(rfp), fot. wk