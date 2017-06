MAŁGORZATA DYMUS - MISTRZYNI ŚWIATA, ZŁOTA MEDALISTKA

Młoda i niezwykle utalentowana. Zdeterminowana, z jasno wytyczonym celem. Gosia Dymus z Mrozowa. Mistrzyni świata w wersji WAKO PRO, złota medalistka Mistrzostw Polski K-1 Rules 2016 w kategorii seniorek do 56 kilogramów.

Choć młoda, to niezwykle utalentowana i utytułowana Gosia Dymus właśnie przygotowuje się do udziału w 10. Światowych Igrzyskach THE WORLD GAMES 2017 we Wrocławiu. Jeśli jesteś ciekaw o czym marzy, skąd sport wziął się w jej życiu, jakie mam plany i marzenia ta sympatyczna zawodniczka - zapraszamy do lektury papierowego wydania gazety Roland.

