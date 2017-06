WSPÓŁPRACA Z DOLNOŚLĄSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU

Gmina Środa Śląska nawiązała współpracę z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju we Wrocławiu. Dzięki tej relacji poszerzy się oferta wsparcia, jaką samorząd kieruje do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dokument podpisali 13 kwietnia br. prezes DFR, Marek Ignor oraz burmistrz Adam Ruciński. Tym samym Środa Śląska stała się drugą gminą w powiecie średzkim, która przystąpiła do współpracy z funduszem – pierwsza ten krok podjęła gmina Malczyce. Celem współpracy jest przede wszystkim ułatwienie przedsiębiorcom dotarcia do informacji o możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności.

Fundusz dostarcza kapitał finansowy firmom z sektora MSP działającym na terenie Dolnego Śląska poprzez wiarygodnych pośredników.

- Nowoczesne instrumenty finansowe oraz bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami dają możliwość stworzenia produktu adekwatnego do potrzeb przedsiębiorców, bardziej elastycznego, a w konsekwencji łatwiejszego do pozyskania aniżeli produktu typowo bankowego. Oferta taka z pewnością wzbogaci ofertę finansową dostępną na średzkim rynku, co przełoży się na rozwój small biznesu na terenie gminy – zauważa Honorata Krawczyk, kierownik Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju powstał w 2012 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jego głównym celem, jako organizacji non profit, jest realizowanie zadań na rzecz województwa dolnośląskiego w zakresie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą instrumentów finansowych.

Fundusz służy również poradnictwem inwestycyjnym oraz wspomaga tworzenie warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy na Dolnym Śląsku.

(um), fot. um