MOŻESZ ZILUSTROWAĆ TOMIK LOKALNEJ POETKI

Średzkie starostwo ogłosiło konkurs na najciekawszą ilustrację wiersza lokalnej poetki Anny Grodowskiej. Najlepsze prace znajdą się w tomiku poezji.

– 1 czerwca odbędzie się II edycja Powiatowego Dnia Dziecka. Już zaplanowaliśmy wiele atrakcji, a jedną z nich będzie tomik z wierszami dla dzieci autorstwa Anny Grodowskiej. Dziecięce ilustracje bez wątpienia uatrakcyjnią to wydawnictwo, z kolei dzieci nauczą się interpretacji tekstów literackich i rozwiną swoją kreatywność – wyjaśniają pracownicy wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu, koordynujący konkurs.

Informację o konkursie otrzymały wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe z terenu powiatu. I to one do 5 maja powinny dostarczyć rysunki do średzkiego starostwa (biuro podawcze lub pokój nr 308). Zgodnie z regulaminem konkursowe prace powinny być wykonane w technice płaskiej tj. rysunek, grafika, malarstwo i koniecznie w formacie A4.

Jury konkursu zbierze się po 10 maja i na pewno czeka je bardzo ciekawe posiedzenie. Zwycięzców poznamy pod koniec maja. Premiera tomiku połączona ze spotkaniem z autorką odbędzie się 1 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej, podczas II Powiatowego Dnia Dziecka.

Anna Grodowska

PINGWIN KRÓLEWSKI

Znam takie ptaki proszę pana

Co frak wdziewają już od rana.

Przy tym koszule białe noszą

Niech pan popatrzy na nie, proszę…

Dumnie stąpają na dwóch nogach

A ich żywiołem zimna woda.

Sprytne i szybkie są niczym strzała

Być rybą przy nich bym się bała.

Dwie plamy słońca pierś ich zdobią,

Cudne wrażenie przy tym robiąc.

Dziób prosto w niebo uniesiony

Hm... ptak królewski, lecz bez korony.

(rfp)