DYREKTOR DOMU KULTURY ODPOWIADA STAROŚCIE

W związku z pojawieniem się informacji dotyczącej odmowy ze strony Domu Kultury w Środzie Śląskiej partnerstwa przy pracach dotyczących Centrum Kultury Alternatywnej informuję,

że stwierdzenie o konkurencyjności nie miało żadnego wpływu na powyższą decyzję. Wyjaśnienie mojej decyzji, które przedstawiam opiera się na faktach i pismach z Starostwa Powiatowego przedstawiających pola i formę oczekiwanego partnerstwa. Zaznaczam jednocześnie, że im bogatsza oferta kulturalna tym lepiej ale najważniejsze jest to aby była ona dobrze sprofilowana i odpowiadała oczekiwaniom naszych mieszkańców, którzy tworzą to Miasto oraz była możliwa do sfinansowania.

W odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego nr RFP.041.11.2017 z dnia 07.03.2017 r. udzielam odpowiedzi na zagadnienia dotyczące zakresu zaproponowanej współpracy Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej z Domem Kultury:



Współudział w procesie opiniowania oraz odbioru koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej - informuję, iż Dom Kultury nie posiada odpowiednich uprawnień i kwalifikacji do tego typu czynności. Takie działania nie leżą w zadaniach statutowych naszej instytucji kultury ani w kompetencjach pracowników Domu Kultury, są to zadania dedykowane np. specjalistom ds. inwestycji z urzędów administracji publicznej.

Wsparcie merytoryczne przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących wyposażenia technicznego jak nagłośnienie, scena, oświetlenie- informuję, że nie posiadamy zasobów kadrowych i wystarczających kompetencji aby zaangażować się w taki proces wsparcia. Takie działania nie leżą w zadaniach statutowych naszej instytucji kultury ani w kompetencjach pracowników Domu Kultury, są to zadania dedykowane np. specjalistom ds. zakupów inwestycyjnych czy zamówień publicznych z urzędów administracji publicznej

Oddelegowanie pracownika do komisji konkursowej związanej z przetargiem na zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Kultury Alternatywnej- informuję, iż Dom Kultury nie posiada pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w pracach komisji konkursowej związanej z przetargiem na zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Kultury Alternatywnej. Takie działania nie leżą w zadaniach statutowych naszej instytucji kultury ani w kompetencjach pracowników Domu Kultury, są to zadania dedykowane np. specjalistom ds. inwestycji czy zamówień publicznych z urzędów administracji publicznej.

Czynny udział w procesie prac nad projektem technicznym budynku- informujemy, że nie posiadamy pracowników posiadających uprawnienia, kompetencje i doświadczenie. Takie działania nie leżą w zadaniach statutowych naszej instytucji kultury ani w kompetencjach Domu Kultury, są to zadania dedykowane np. specjalistom ds. inwestycji z urzędów administracji publicznej, specjalistów branżowych

Oddelegowanie pracownika do komisji odbiorowej obiektu- informuję, iż Dom Kultury nie posiada pracownika posiadającego uprawnienia, kompetencje i doświadczenie do prac w komisji odbiorowej. Takie działania nie leżą w zadaniach statutowych naszej instytucji kultury ani w kompetencjach Domu Kultury, są to zadania dedykowane np. specjalistom ds. inwestycji z urzędów administracji publicznej, inspektorów nadzoru inwestorskiego

Zaangażowanie w promocję projektu– wg mojej oceny jako Dyrektora Domu Kultury brak jest w piśmie Starostwa Powiatowego jasnych zasad i opisu korzyści dwustronnych z tego typu działań promocyjnych, szczególnie w sytuacji gdy Dom Kultury posiada bardzo bogatą ofertę kulturalną, którą stale rozwija i planuje nowe jej formy, wszyscy pracownicy Domu Kultury są zaangażowani w proces jej tworzenia i wykorzystuję cały ich potencjał w ramach pracy w DK. Pełne zaangażowanie kadry w rozwój bardzo różnorodnej oferty Domu Kultury dla masowego odbiorcy wsparty dużymi dotacjami na działalność statutową i eventy ze strony Gminy – ponad 2 mln zł, bez których Dom Kultury nie mógłby funkcjonować i realizować swojej misji.

Grzegorz Ptaszyński

Dyrektor Domu Kultury w Środzie Śląskiej