DOPÓKI PIŁKA W GRZE WSZYSTKO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ...

Po świątecznej przerwie na lokalne boiska piłkarskie wracają drużyny z naszego regionu...

Polonia, która jako jedyna rozgrywała mecz w okresie świątecznym remisując na własnym stadionie z Wratislavia Wrocław 1-1 wybierze się teraz do Brożca. Rywal plasuje się na 15 miejscu w tabeli z zaledwie 9 pkt. Brożec w rozegranych dotychczas meczach na własnym boisku zdobył zaledwie 2 pkt - remisując w 2 spotkaniach i ponosząc 8 porażek. Poloniści po ostatnim, przeciętnym spotkaniu w swoim wykonaniu, jadą do Brożca po 3 pkt...



W klasie A ciekawie zapowiada się spotkanie, dobrze grających w tej rundzie Zjednoczonych Szczepanów, z rozpędzoną ekipą Mechanika Brzezina. Szczepanów w czterech spotkaniach tej rundy zdobył 9 pkt ulegając tylko liderowi z Parasola, zaś Brzezina odniosła 6 zwycięży z rzędu. Zapowiada się więc atrakcyjne widowisko. Mecz zostanie rozegrany w Środzie Śląskiej na boisku Centrum sportu i Rekreacji.



W Gniechowicach spotkają się dwie ekipy, które słabo rozpoczęły rundę wiosenna. Obydwie drużyny w rozegranych dotychczas 4 spotkaniach zdobyły zaledwie po 3 pkt. W lepszej sytuacji są gospodarze tego pojedynku, którzy z 26 pkt na koncie plasują się na bezpiecznej (jak na razie) pozycji w tabeli i nad strefą spadkową maja 11pkt przewagi. W gorszej sytuacji natomiast jest LKS Ciechów, który z 17 pkt zajmuje 11 lokatę i zaledwie o 2 oczka wyprzedza Sokół Smolec, który w tej chwili zajmuje ostatnie miejsce spadkowe.



Do Osieka pierwszych punktów pojedzie szukać malczycka Odra, która tej rundy do udanych też nie może na razie zaliczyć. Patrząc także na formę LZS Osiek w ostatnich spotkaniach, trzeba przyznać, że przynajmniej w teorii spotkanie to powinno być wyrównane.



W klasie B najciekawsze spotkanie odbędzie się w Brzezinie, gdzie rezerwy Mechanika podejmą Pogoń Miękinię. Brzezina prowadzi w tabeli z przewagą jednego punktu nad Miękinią i posiada jeden mecz zaległy. Ciężko wskazać faworyta w tym spotkaniu, gdyż obie drużyny prezentują się w tej rundzie bardzo dobrze - Miękinia pewnie zwyciężyła wszystkie swoje spotkania, zaś Brzezina odnotowała jeden remis w Malczycach, z Tęczą Kwietno (1-1).

Trzecia w tabeli Pogoń Jastrzębce, która depcze po piętach wcześniej wspomnianym ekipom, uda się na boisko do ogrodnicy, gdzie zmierzy się z miejscowym Wulkanem. Faworyt tego spotkania wydaje się być oczywisty, ale dopóki piłka w grze wszystko może się wydarzyć...



Terminy meczów:

Brożec-Polonia-23.04. Godz.11.

Szczepanów-Brzezina-22.04. Godz.15.

Gniechowice-Ciechow-22.04. Godz.16.

Osiek-Malczyce-23.04. Godz.15.

Brzezina-Miękinia-22.04. Godz.14.

Ogrodnica-Jastrzębce-22.04. Godz.14.

Chwalimierz-Lutynia-22.04. Godz.14.

Lenartowice-Komorniki-22.04. Godz.12.

Pisarzowice-Słup-22.04. Godz.14.

Białków-Domanice-(walkower).

Kostomłoty-Bumerang-(walkower).

Bukówek-Juszczyn-(walkower).

(az) fot. wk