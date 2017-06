GWIAZDĄ KONCERTU W UDANINIE - KRZYSZTOF TIMSHEL BIEGAJ

Wkrótce w Udaninie odbędzie się jubileuszowy - X Koncert Piosenki Religijnej. W zabytkowych murach kościoła św. Urszuli, gościć będą muzycy i soliści.

Raz w roku, od dawna nieużytkowany kościół, rozbrzmiewa muzyką i śpiewem. Spotykają się w nim mieszkańcy gminy Udanin i goście, by poprzez formy artystyczne wyrażać swoją wiarę. Tradycją udanińskiego koncertu jest występ gwiazdy. Tym razem będzie to Krzysztof Timshel Biegaj.

- Pierwsze kroki muzyczne stawiałem w dziecięcych i młodzieżowych grupach muzycznych i teatralnych w rodzinnym Libiążu - mówi o sobie artysta. - W okresie studiów polonistycznych postanowiłem połączyć pasje teatralne z muzycznymi i malarskimi – tak powstało kilka bardzo ciepło przyjętych sztuk teatralnych („Tatusiu, czemuś mnie opuścił?”, „Zraniony Pasterz”, „Ziemia – planeta ludzi”, „Brat naszego Boga”, „Śmierć za życie” – wszystko to w latach 2005 - 2008). Udało mi się tez zapalić pasję do sceny w grupie moich ówczesnych uczniów - gimnazjalistów. W 2010 przyszedł czas świadomych wyborów artystycznych i decyzja na solowy album. Z pomocą producenta i muzyka m.in. zespołu BRAThANKI, Adama Prucnala, powstała płyta pt. Timshel. Wystąpiłem również gościnnie na solowej płycie Hani Malaciny-Karpiel oraz folkowo-rockowego zespołu Pospolite Ruszenie. W 2013 wydałem płytę z poezją śpiewaną Karola Wojtyły, za którą odpowiadali Mateusz Walach i Arkadiusz Wiech. Gościnnie wystąpiły znakomite wokalistki: Marta Florek oraz Hania Malacina-Karpiel. Koncerty „Pieśni o Bogu Ukrytym” są bardzo ciepło przyjmowane w kraju, jak również za oceanem. Na zaproszenie Polonii amerykańskiej wykonałem kilkanaście koncertów w kościołach i szkołach w stanach New York i New Jersey. Utwory z obu albumów pojawiają się w katolickich rozgłośniach w całej Polsce. Obecnie mieszkam z rodziną w Krakowie realizując się artystycznie podczas występów autorskich, poetyckich oraz rozrywkowych. Moje koncerty, to przede wszystkim odpowiedni nastrój chwili oraz żywy kontakt ze słuchaczami. Rozwijam również umiejętności plastyczne.

W Udaninie Timshel wystąpi z programem "Dzień dobry Boże..." Koncert odbędzie się kilka minut po godz. 15.00. Po nim wystąpią: Marcin Malinowski z zespołem "Na czasie" z gminy Udanin, schola "Uśmiech Niepokalanej" z Bolkowa, zespół "Słowiki" z ZSP w Udaninie, zespół "Santo" z Ząbkowic Śląskich, kapela ludowa "Cicha woda" z Udanina i Zbigniew Ciesielski z Ujazdu Górnego.

Atrakcją dodatkową będzie pokaz garncarstwa na dziedzińcu kościoła.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 7 maja o godzinie 15.00 do kościoła św. Urszuli w Udaninie.



(red.)