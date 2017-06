NOWY SPRZĘT DLA POWIATOWEJ SŁUŻBY DROGOWEJ

O kolejny sprzęt wzbogaciła się średzka służba drogowa. Tym razem to samochód dostawczy Citroen Jumper.

– Doposażenie służby drogowej, podobnie jak inwestycje drogowe, traktujemy priorytetowo. Wcześniej kupiliśmy samochód średni DAF z pługiem i piaskarko-posypywarką, remonter drogowy, traktorek do odśnieżania czy ramię do koszenia poboczy i rowów. Teraz przyszła pora na samochód dostawczy, który znacznie usprawni pracę naszych drogowców, co z kolei ucieszy użytkowników dróg – mówi wicestarosta powiatu Grzegorz Pierzchalski.

Nowy nabytek kosztował Powiat 102 tys. złotych. Samochód ma podwójną kabinę na sześć osób, silnik typu diesel oraz skrzynię o ładowności minimalnej 1000 kg. Dostawca dostarczył go wcześniej niż wynikało to z umowy, co bardzo ucieszyło drogowców.

Dzisiaj władze powiatu oficjalnie przekazały kluczyki i dokumenty kierowcy.

(ers.) fot. ers