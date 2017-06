DRZEWA UMIERAJĄ STOJĄC... (opinia mieszkańca)

Drzewa umierają stojąc, to tytuł sztuki Alejandro Casony. To też spektakl ze wspaniałą rolą Mieczysławy Ćwiklińskiej (legendarnej aktorki polskiej), który widziałem wiele lat temu na scenie Domu Kultury w Środzie Śląskiej.

Drzewa umierają stojąc również gdy opieszali ogrodnicy zapominają zadbać o rośliny, które wcześniej posadzili. Całe szczęście, że jest nowoczesny sposób podlewania młodych drzew, który widziałem w parku pałacu Charlottenburg w Berlinie.

To worki o pojemności 75 litrów, które mocuje się do pnia drzewa, następnie napełnia się je wodą. Membrana na spodzie tego pojemnika powoli przepuszcza wodę do gruntu i odżywia roślinę. Na załączonych zdjęciach widać nazwę urządzenia i producenta.

Dbanie o zieleń powinno być naszym priorytetem, dlatego warto znać ten nowoczesny sposób podlewania roślin. Mieszkać i żyć w czystym i kolorowym środowisku, to obowiązek i zadanie dla mieszkańców oraz włodarzy Środy Śląskiej.

Woytek Kopacz