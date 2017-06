ŚREDZKIE MUZEUM I JEGO SKARBY (poznajemy muzeum 8)

Tuż przed zbliżającym się frontem II wojny światowej znana średzka rodzina swoje rodzinne skarby ukryła pod posadzką piwnicy. W 2000 roku podczas prowadzonych prac, natrafiono na tajemnicze dwa pudełka. Co się w nich kryło?

To już ostatnia stała wystawa prezentowana w salach Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej. Dziś opowiemy o Małym Skarbie Średzkim, czyli o precjozach rodziny Pavlów. W 2000 roku podczas prac przy budowie plomby przy pl. Wolności 62 w Środzie Śl. pod posadzką kamienicy archeolodzy natrafili na dwa tajemnicze pudełka – drewniane i tekturowe.

- W pudełkach znajdowało się około 30 sztuk różnorodnej biżuterii ze złota, srebra i innych metali, zdobionej rozmaitymi kamieniami – informuje dr Grzegorz Borowski. - Najbardziej okazałym był secesyjny naszyjnik ze złota. Inne przedmioty to przepiękna brosza ze złota lub platyny, trzy złote obrączki, złoty pierścionek z oczkiem, zdobiony opalem i dwoma granacikami, dwie pary złotych kolczyków, dwie bransoletki, trzy inne brosze, medalion, złoty łańcuch, złoty sygnet męski – wylicza dr Borowski.

Wśród znalezionych przedmiotów badacze natrafili również na zegarek kieszonkowy, mostek stomatologiczny, część zastawy stołowej i srebrne monety. Jak dodaje dyrektor muzeum znalezione przedmioty można datować na II połowę XIX wieku i I połowę XX wieku.

Znana rodzina piwowarów

Na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, że odkryte przedmioty należały do Otto Paula Pavla właściciela sklepu kolonialnego, wywodzącego się z cenionej i znanej rodziny piwowarów, a także słodowników.

- Przedmioty te, to prawdziwy skarb – prywatny, rodzinny i przez to bardzo intymny. To zbiór rzeczy najcenniejszych, należących do kilku pokoleń jednej rodziny – dodaje dr Grzegorz Borowski, dyrektor muzeum.

Wszystkie przedmioty określane mianem “Małego skarbu średzkiego” można obejrzeć na stałej wystawie w średzkim muzeum.

(isz) Fot. isz