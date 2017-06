ZA SZYBKO JECHALI - CZTERY OSOBY POSZKODOWANE

Jak już informowaliśmy, na średzkich drogach doszło dziś do dwóch wypadków drogowych. W wyniku obu zdarzeń poszkodowane zostały cztery osoby. Dwie przewieziono do szpitala.

Do pierwszego zdarzenia doszło o godzinie 9.43 na drodze Chomiąża - Malczyce. Podczas manewru skręcania w lewo jadący z nadmierną prędkością bus Poczty Polskiej uderzył w jadący przed nim drugi pojazd dostawczy.

- Kierujący pojazdem marki Citroen, jadąc w kierunku Malczyc i wykonując manewr wyprzedzania uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu marki Renault, który był już w trakcie wykonywania skrętu w lewo. W wyniku tego zdarzenia kierujący Citroenem wjechał do rowu – poinformowała nas o zdarzeniu st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śl.

Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej z JRG Środa Śląska, OSP Chomiąża i OSP Rusko.

- W chwili przyjazdu jednostek straży pożarnej dwie poszkodowane osoby były pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – informuje o wypadku Dariusz Domaradzki, rzecznik prasowy KP PSP w Środzie Śl.

Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe. Sprawdzono stan trzeźwości obu kierujących. Jak pokazały badania, w chwili zdarzenia byli trzeźwi.

- Sprawca zdarzenia został ukarany mkk w wysokości 300 zł i 6 punktami karnymi – dodaje policjantka.

Zderzenie pojazdów w okolicy Brzezinki Średzkiej

Do drugiego zdarzenia doszło z kolei o godzinie 11:20 na drodze między miejscowościami Brzezinka Średzka-Gosławice.

- Kierujący pojazdem marki Ford nie dostosował prędkości do warunków ruchu i uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu ciężarowego marki Mann. Na miejsce wezwano pogotowie, które zabrało kierującego oraz pasażerkę Forda do szpitala we Wrocławiu – informuje o zdarzeniu st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śl.

Jak dodaje policjantka, kierujący samochodem osobowym marki Ford został ukarany mandatem kredytowanym w wysokości 300 złotych oraz 6 punktami karnymi.

(isz), Fot. mpr