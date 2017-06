MICHAŁ GACEK - ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA (zdjęcia)

Na wniosek burmistrza Środy Śląskiej, decyzją średzkiej Rady Miejskiej z dnia 1 marca br., pan Michał Gacek otrzymał tytuł Zasłużony dla gminy Środa Śląska. Medal wręczono podczas sesji Rady Miejskiej dziś, 26 kwietnia br.

W ten sposób władze miasta wyraziły uznanie dla zasług pana Gacka w zakresie lokalnej edukacji, kultury, życia religijnego i samorządności. - Jestem dumny, że mogę wręczyć Panu dzisiaj ten medal, ponieważ jest to głos społeczeństwa. Dziękuję za Pańską wieloletnią działalność, aktywność w sferze społecznej i cenne inicjatywy wielkiej wagi – mówił podczas wręczania odznaczenia burmistrz Adam Ruciński. Na sesję przybyli również członkowie parafialnego chóru, któremu pan Michał Gacek przewodzi od 1961 roku. Chórzyści odśpiewali gromkie „Niech żyje nam długie lata”, a sam uhonorowany nie krył wzruszenia. - Bardzo dziękuję za to odznaczenie inicjatorom, Panom Radnym i Panu Burmistrzowi. Ten medal należałoby podzielić na kilka części, a jedną z nich dać chórzystom, ponieważ działaliśmy i działamy wspólnie. Jestem wzruszony i zaszczycony – mówił pan Gacek.

Pan Michał Gacek urodził się 6 grudnia 1935 r. we wsi Uhorniki (przedwojenne województwo stanisławowskie). Po wojnie, wraz z rodziną, zamieszkał w Ligocie Książęcej k. Namysłowa. Ukończył Liceum Pedagogiczne we Wrocławiu, a następnie Uniwersytet Wrocławski, kierunek – matematyka. Niedługo po otrzymaniu tytułu magistra, w sierpniu 1961 r., przybył do Środy Śląskiej, aby podjąć pracę nauczyciela matematyki w Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceum Medycznym. W tej drugiej szkole pełnił funkcję społecznego zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora, ucząc jednocześnie matematyki i fizyki.

Przeszedł na emeryturę w 1991 roku, nadal jednak, choć w mniejszym wymiarze, prowadząc działalność dydaktyczną w szkołach podstawowych w Ciechowie, Wrocisławicach i Środzie Śląskiej. W latach 1998 – 2002 był radnym ówczesnej Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej, zaś w 2000 roku, pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta. Od 1972 roku, aż po dzień dzisiejszy pełni funkcję organisty w kościele parafialnym pw. Św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej. Pod koniec lat ‘70 – wraz z ówczesnym wikariuszem ks. Zygmuntem Olesińskim – reaktywował i nadal prowadzi, chór parafialny, z którym koncertował w wielu miejscowościach Dolnego Śląska, a także w Wilnie, Goerlitz oraz ukraińskiej Biprce.

Największy rozgłos, nie tylko wśród dolnośląskich katolików, przyniosły wystawiane przez chórzystów w latach ‘80, przy wsparciu ks. Kazimierza Pracownika oraz ks. Sylwestra Krzywańskiego, Misteria Męki Pańskiej, cieszące się również sporym zainteresowaniem regionalnej prasy i radia. Był także pomysłodawcą organizacji procesji Drogi Krzyżowej ulicami miasta oraz nabożeństw fatimskich, odprawianych 13. dnia każdego miesiąca. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu w 2012 roku powstała Średzka Orkiestra Dęta, w której pełnił funkcję kierownika orkiestry.

(um) fot. Wiktor Kalita

Galeria zdjęć UM z wręczenia medalu