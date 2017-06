PATROLE I DYŻURY ŚREDZKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

Średzka Straż Miejska poszerzyła zakres swoich działań dla poprawy bezpieczeństwa w mieście. Funkcjonariuszy można spotkać na dworcu PKS oraz przy dworcu PKP w Środzie Śląskiej.

- Pomysł przeniesienia dyżurki do pomieszczeń dworca PKS przy ul. Legnickiej zrodził się już w ubiegłym roku – wyjaśnia Gustaw Dobosz, komendant Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej – teraz go realizujemy, zresztą na wyraźną prośbę mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.

Funkcjonariusze dyżurują w budynku dworca, dzięki czemu mogą szybciej reagować na to, co dzieje się w tej części miasta. Ponadto patrole Straży Miejskiej pojawiają się również w innym, newralgicznym miejscu – przy dworcu PKP w Środzie Śląskiej. Na terenie należącym do spółki PKP, służącym jako parking dla mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej, dochodzi do dewastacji i kradzieży. Patrole strażników trwają od kilku tygodni i odbywają się w dni powszednie, w godzinach popołudniowo-wieczornych, czyli wtedy, gdy na parkingu jest najwięcej pojazdów.

- Docelowo postaramy się, by to miejsce było objęte patrolami mieszanymi Straży Miejskiej i policji - zapowiada komendant Dobosz.

(um) fot. wk