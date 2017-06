JUTRO KOŃCZY SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Chcecie coś zmienić w swojej miejscowości? Mieć wkład w estetykę? Macie pomysły, jak zagospodarować miejsca rekreacyjne? To jest konkurs dla was!

Trwa kolejna edycja gminnego programu grantowego pn. „Miękińska Inicjatywa Razem”, którego głównym założeniem jest pobudzenie aktywności mieszkańców gminy na rzecz wspólnego dobra.

- Główną ideą programu jest to, że gmina kupuje materiał, ale pomysł i robocizna to praca własna mieszkańców - mówi Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy Miękinia. - Zaangażowanie mieszkańców w tworzenie własnej przestrzeni to najwartościowszy element tej inicjatywy– kontynuuje wójt.

Program zakłada możliwość uzyskania dotacji na budowę, przebudowę lub remont miejsc rekreacji m.in. placów zabaw, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, infrastruktury turystycznej, a także zakup strojów dla zespołów ludowych oraz zakup instrumentów. Sołectwa i stowarzyszenia, które wezmą udział w programie będą mogły zgodnie ze swoim pomysłem tworzyć i zagospodarowywać miejsca rekreacyjne w swoich miejscowościach, poprzez poprawę ich funkcjonalności i estetyki.

Wiele sołectw wykorzystało już środki na budowę altan, które zostały następnie wyposażone w stoły i ławy. Powstały również siłownie zewnętrzne, boiska sportowe oraz place zabaw.



W bieżącym roku gmina przeznaczyła na realizację programu 130 tys. zł. Maksymalna wysokość dotacji, o którą można wnioskować to kwota 6 tys. zł. Termin składania wniosków przez podmioty uprawnione upływa 28 kwietnia 2017 r.

(gm) fot. gm