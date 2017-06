FILIP BOCHYŃSKI. 11-LETNI BOKSER ZE ŚREDZKIEGO KLUBU

Na co dzień jest uczniem czwartej klasy szkoły podstawowej. Filip Bochyński jest najmłodszym i zarazem dobrze rokującym bokserem trenującym w klubie Tariela Zandukeli.

Od kilku lat w Środzie Śląskiej swój klub bokserski prowadzi Tariel Zandukeli. To właśnie pod okiem znanego i utytułowanego boksera od dwóch lat boks trenuje młody Filip. Kiedy zaczynał swoje pierwsze treningi miał dziewięć lat. Po dwóch latach systematycznych treningów dwa razy w tygodniu, młody Filip zachwyca swoim sprytem i prezentowanymi umiejętnościami.

- Syn już od wczesnego dzieciństwa lubił boksować. Bardzo lubił uderzać w worki z piaskiem w naszym garażu - opowiada Marcin Bochyński, tato Filipa. - Kiedy przyprowadziłem Filipa na pierwszy trening z początku bardzo chciał ćwiczyć. Pierwszego treningu wystraszył się, a nawet popłakał. Przełamał swój strach i na treningi uczęszcza już od dwóch lat - dodaje mężczyzna.

Pierwsze udane występy

Młody bokser ma już za sobą pierwsze udane występy na turniejach - Bokserskie soboty w Gwardii Wrocław, występy w Lubaniu i Opolu. Jak dodaje tato Filipa, wszystkie walki, w których uczestniczą dzieci są walkami minutowymi, w pełni bezpiecznymi. A młodzi amatorzy boksu walczą w kaskach i miękkich rękawicach.

- Walki są w pełni bezpieczne. Pamiętajmy, że każdy sport jest trudny i urazowy, podobnie jak bieganie czy gra w piłkę. Po pierwszym nagraniu z treningu syna pojawiły się głosy krytyki skierowane w naszą stronę - mówi tato Filipa. - Jednak wszystko jest pod kontrolą. Co dwa lata też przeprowadzane są badania EEG głowy - dodaje.

Marzenia młodego boksera

Podczas rozmowy Filip jest niezwykle cichy i skromny. Jak się okazuje, jedenastolatek ma takie same marzenia, jak jego rówieśnicy. Poza treningami pod okiem Tariela Zandukeli, chłopiec uwielbia jeździć na rowerze, rolkach i biegać. Uwielbia też naleśniki i słodkie obiady swojej mamy. Nie ukrywa swojej fascynacji boksem.

- W tej dyscyplinie podoba mi się wszystko - mówi Filip. - Jednak najtrudniejszy jest stres, że czegoś zapomnę. Ale już dobrze sobie z nim radzę. Taki największy stres miałem podczas mojej pierwszej walki, którą stoczyłem z Niemcem - opowiada.

Zapytany, o czym marzy, bez wahania opowiada o kolejnych zwycięskich walkach, których młodemu bokserowi życzymy. A przed młodym zawodnikiem z Chwalimierza droga ku świetnej przyszłości w boksie.

(isz) Fot. fanpage trenera, archiwum Bochyńskich