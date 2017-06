POMNIK RYCERZA ROLANDA BĘDZIE JAK NOWY

Jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Środzie Śląskiej, pomnik rycerza Rolanda, niebawem odzyska swój blask dzięki pracom renowacyjnym. Odnowionego rycerza będzie można podziwiać w połowie lipca br.

Dzięki podpisanej 27 kwietnia br. umowie konsorcjum dwóch toruńskich firm wykona dokumentację techniczną, a następnie renowację i konserwację pomnika oraz okalającej go fontanny. Wykonawcy uzupełnią też ubytki w kamieniu oraz usuną przebarwienia. Termin prac określony w umowie to 10 lipca br., a kwota zadania to 58,6 tys. zł brutto.

Co o zaplanowanym "litfingu" średzkiego zabytku sądzą sami mieszkańcy? - Myślę, że to bardzo fajny pomysł. Chyba każdy zauważył, że nasz Roland ostatnio się trochę postarzał - mówi p. Małgorzata.

- Super, ze pomnik będzie wyczyszczony, jest punktem charakterystycznym w rynku i zacznie być zauważalny. Rolandowi należy się rewitalizacja. Całe centrum Środy będzie niebawem odnawiane, więc to miło, że takie prace będą miały miejsce – wtórują p. Monika i p. Maciej.

Warto podkreślić, że to kolejne zlecenie firmy z Torunia w Środzie Śląskiej. W ubiegłym roku dzięki ich pracy odnowiony został pomnik Żołnierzom Polskim, w dolnej części średzkiego rynku.

(um) fot. um

Pomnik Rolanda na średzkim rynku

Podpisanie umowy na prace renowacyjne