WYGRANA POLONII SKARBY ŚRODA ŚL. Z RADWANICAMI

Po ciekawym i emocjonującym meczu Polonia Skarby Środa Śl. w sobotę wygrała z drużyną Kolektyw Radwanice. Tym samym średzka drużyna uplasowała się na piątym miejscu w tabeli.

O sobotnim spotkaniu zawodniczek Polonii z drużyną z Radwanic z pewnością można powiedzieć, że był to mecz niezwykle emocjonujący mecz już od pierwszych minut. Już pięć minut po rozpoczęciu spotkania nasza drużyna dzięki szybkiej akcji Kasi Bachowskiej zyskała przewagę, którą utrzymaliśmy do 50 minuty. Druga połowa meczu przyniosła kolejne akcje i kolejne bramki. W 50 minucie drużyna Kolektyw Radwanice zdobyła kontaktową bramkę. Dzięki celnemu strzałowi Katarzyny Kmiecik nasza drużyna ostatecznie wygrała 2:1, zdobywając tym samym trzy punkty i plasując się na piątym miejscu tabeli. Choć cała drużyna Polonii na boisku dała z siebie wszystko, na uwagę zasługuje gra Julii Siepietowskiej i jej dwie asysty, dzięki którym średzki zespół zdobył obie bramki.

O wrażenia po meczu zapytaliśmy trenera Polonii Skarby Środa Śl.

- To był kolejny, bardzo emocjonujący mecz, w którym dziewczyny pokazały olbrzymie zaangażowanie i serce do walki. Walczyły o zwycięstwo od 1 do ostatniej minuty. Mimo że fragmentami drużyna Kolektywu Radwanice dominowała na boisku, stwarzając sytuacje strzeleckie, wiara w zwycięstwo i konsekwentna gra w defensywie spowodowały, że przeciwnik tylko raz pokonał naszą dobrze dysponowaną bramkarkę Rozalię Kogutek – opowiada Sławomir Samiec-Talar. - Bramkę na wagę trzech punktów dla naszej drużyny zdobyła po pięknym strzele z dystansu jedna z najlepszych zawodniczek w ofensywie Katarzyna Kmiecik. Na wyróżnienie zasługuje również cały zespół za determinację i wiarę w zwycięstwo do samego końca – dodaje trener.

Drużyna zagrała w składzie: Rozalia Kogutek, Justyna Staszczak, Małgorzata Tarkowska(72'Natalia Bryl), Aleksandra Hutryk, Patrycja Krent (55'Roksana Kula), Sandra Kostrzycka (78'Ewa Rolińska-Sikora), Katarzyna Kmiecik, Anna Pastuch, Weronika Prusek, Julia Siepietowska, Katarzyna Bachowska (48' Marta Chodorowska).

Dzięki zwycięstwu nad Radwanicami drużyna Polonia Skarby Środa Śląska awansowała z 11 punktami na piąte miejsce w tabeli. Już 6 maja na własnym boisku nasze piłkarki podejmą lidera grupy drużynę Sukces Gmina Oleśnica.

(isz), Fot. isz

