KŁOPOTLIWI SĄSIEDZI – MIESZKAŃCY OBAWIAJĄ SIĘ

Mieszkańcy jednego z budynków wielorodzinnych w Środzie Śląskiej obawiają się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Przyczyną – kłopotliwi sąsiedzi.

19 kwietnia do Komendy Straży Miejskiej w Środzie Ślaskiej wpłynęło kolejne zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na klatce schodowej jednego z budynków w Środzie Śląskiej. Po przybyciu na miejsce strażników zgłoszenie potwierdziło się. Mężczyzna, znany już z wcześniejszych interwencji, leżał przy drzwiach wejściowych do własnego mieszkania. Wyczuwalna była woń alkoholu.

- Mężczyzna nie był w stanie wejść samodzielnie do mieszkania. Nie skarżył się na dolegliwości bólowe. Z informacji przekazanych przez sąsiadów mężczyzny wynikało, że kwadrans wcześniej na miejscu było również pogotowie ratunkowe, ponieważ dostał padaczki alkoholowej – informują o zdarzeniu strażnicy miejscy.

Mężczyzna odmówił wówczas udzielenia pomocy i wrócił na klatkę. Po kilkunastu minutach interwencji strażnikom udało się dostać do mieszkania mężczyzny, a następnie przekazano go pod opiekę przebywającego w środku znajomego. Z informacji przekazanych przez sąsiadów obu mężczyzn wynikało również, że bardzo często w mieszkaniu odbywają się libacje alkoholowe. Równie często dochodzi do również do awantur, a jeden z nich dostaje ataku padaczki alkoholowej. W związku tym wobec mężczyzn podejmowane są częste interwencje zarówno przez pogotowie ratunkowe, straż miejską, jak i policję. Jak podkreślali w rozmowie zaniepokojeni mieszkańcy - obawiają się o życie swoje i swoich dzieci. Podkreślili również fakt, że szukali pomocy w wielu miejscach, jednak sytuacja nadal pozostaje bez zmian.

(red),