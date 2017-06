HARCERSKIE BIWAKOWANIE Z HISTORIĄ W TLE

Czuwaj! W dniach 21-23 kwietnia w Zespole Szkół w Miękini, już po raz drugi, odbył się Wielkanocny Biwak Historyczny.

W tym roku gościliśmy w średniowieczu. Oprócz drużyn z 4 Miękińskiego Szczepu Harcerskiego Ha2o w biwaku uczestniczyły także drużyny ze Środy Śląskiej, Milicza i Oławy.

Biwakowanie rozpoczęło się tradycyjnie od apelu, podczas którego wszyscy zostali zameldowani i powitani. Prosto y placu apelowego przeszliśmy prosto pod wiatę ogniskową gdzie został oficjalnie otwarty 2 Wielkanocny Biwak Historyczny Miękinia 2017. Oprócz przedstawienia się i śpiewów wszystkich drużyn, podczas ogniska zostały wręczone nagrody w dwóch konkursach zorganizowanych z okazji obchodów 70-lecia hufca ZHP Środa Śląska. Główną nagrodę w konkursie fotograficznym „Ja i mój harcerz” otrzymał dh Maciej Lalewicz, a w konkursie plastycznym klas 0-III pt. „Moi rodzice też byli zuchami” Martynka Wojtczak z kl IIa w Szkole Podstawowej w Miękini – zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Nie był to koniec piątkowych emocji. Po ognisku i kolacji zuchy przeniosły się w świat średniowiecza za sprawą bajek, natomiast harcerze wyruszyli roznieść wici ulicami Miękini, a nie było to łatwe, bo wszędzie kręciły się patrole krzyżackiej straży. W nocy odbyła się także Kuźnica Wędrownicza. Co wytrwalsi w śpiworach znaleźli się około czwartej.

W sobotę przed południem wyruszyliśmy do Zaboru Wielkiego po drodze wykonując przeróżne zadania. Na miejscu czekali na nas najprawdziwsi rycerze dzięki którym poznaliśmy epokę średniowiecza.



Przymierzaliśmy zbroje, sprawdzaliśmy czy udźwigniemy miecze, zadawaliśmy mnóstwo pytań, a rycerze chętnie udzielali odpowiedzi. Przebrnęliśmy przez musztrę średniowieczną i chociaż polecenia wydawane były po niemiecku daliśmy radę. Gdy trenowaliśmy zwroty i ataki przybył nasz obiad – najprawdziwszy dzik nadziany kaszą. Gdy brzuchy były już pełne a my zagrzaliśmy się przy kominku, zrobiło się leniwie więc nauczyliśmy się jednej z najstarszych pieśni rycerskich „Idzie żołnierz” przy akompaniamencie tradycyjnych instrumentów. Następnie rycerze bijąc w bęben odprowadzili nas do Miękini.

Po ciepłej herbacie i kolacji przebraliśmy się w stroje średniowieczne i rozpoczął się bal. Wszyscy doskonale się bawili. Po balu zuchy zmęczone i pełne wrażeń poszły spać, a harcerze udali się na śpiewanki. Śpiewanki przewidziane były do białego rana, ale zmęczenie dało o sobie znać i tylko najwytrwalsi wytrzymali dłużej niż do drugiej. W nocy odbyły się także przyrzeczenia, nadanie naramiennika wędrowniczego oraz nadania barw.

Nie był to koniec atrakcji. W niedzielę odbyły się jeszcze warsztaty z kaligrafii i heraldyki. Biwak zakończyliśmy apelem, rozdaniem nagród i iskierką przyjaźni. Mamy nadzieję, że biwak się udał mimo niesprzyjającej pogody.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji wszystkim, którzy udzielili nam swojego wsparcia, zarówno pod względem merytorycznym, materialnym jak i prowadzeniem warsztatów. Z góry przepraszamy jeśli ktoś zostanie pominięty w tych podziękowaniach. Szczególne dziękujemy Zespołowi Promocji Urzędu Gminy w Miękini; Gminnemu Centrum Usług Wspólnych, Zespołowi Szkół im. Orła Białego w Miękini; Bractwu Rycerskiemu Ziemi Legnickiej; Kołu Łowieckiemu „Odyniec”; Piekarni Maria; Pani Marii Krzyś, Pani Małgorzacie Biszczak-Kunik; Pani Honoracie Dulskiej; Panu Gniewkowi Drewnickiemu; Panu Łukaszowi Białowąsowi; Panu Józefowi Dubielowi; Panu Rafałowi Gołąbkowi; Panu Aleksandrowi Górce; Panu Henrykowi Kisly.

Jeszcze raz dziękujemy za świetną zabawę i zapraszamy mamy nadzieję za rok

Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!

Instruktorzy 4 Miękińskiego Szczepu Harcerskiego Ha2o