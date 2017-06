TARIEL ZANDUKELI: "BOKS TO MOJE ŻYCIE I MOJA PASJA"

Utytułowany bokser, kilkunastokrotny mistrz Gruzji. Na ponad 150 walk amatorskich 140 to walki wygrane. Od pięciu lat bokser prowadzi w Środzie Śląskiej klub Tariel Zandukeli Boxing Team.

Kiedy pięć lat temu w Środzie Śląskiej otwierał swój klub bokserski, nie miał nic. Teraz dzięki przychylności starosty średzkiego, dotacji przyznanej przez gminę Środa Śląska i przyjaciół, klub bokserski Tariela Zandukeli rusza do przodu.

- Nie mieliśmy nic. Nie było ringu. Były tylko worki na sali przy stadionie. Dopiero, kiedy przyszedł do mnie na treningi mój obecny przyjaciel, Jarek Andrasz, zaczęliśmy działać – opowiada o początkach klubu Tariel.

Ciężkie początki

Jak opowiadają z Jarkiem Andraszem, zaczynali od zera, wszystko finansując z własnej kieszeni. Wspólnymi siłami budowali klub nabywając kolejny sprzęt i gromadząc wokół siebie grupę pasjonatów boksu, i prawdziwych przyjaciół, którzy wpierają klub do tej pory. Po jakimś czasie sala, na której odbywały się treningi zostaje wynajęta i klub musi szukać nowego lokum.

- Dzięki przychylności starosty otrzymaliśmy salę, na której teraz jesteśmy – opowiada Tariel.

Stara sala gimnastyczna ogólniaka, na której teraz dwa razy w tygodniu odbywają się treningi dwóch grup jest klimatyczna.

- Poza tym małym ringiem, mamy jeszcze duży ring – opowiadają mężczyźni.

Jak się okazuje podczas rozmowy, ring, w którego posiadaniu jest klub to przedmiot z historią i sentymentem. To właśnie na nim dwadzieścia lat temu swoją pierwszą walkę zawodową stoczył sam Andrzej Gołota.

Pierwsza dotacja i wsparcie ze strony gminy Środa Śląska

Po raz pierwszy, Tariel Zandukeli Boxing Team otrzymuje w tym roku dofinansowanie. Dzięki temu, od kiedy funkcjonuje klub, mężczyźni są spokojni.

- To dla nas wielka pomoc. Pierwszy raz mamy komfort i jadąc na zawody mamy przeznaczone na to środki. Prowadząc klub i zgłaszając zawodników na turnieje musimy nie tylko wykupić licencje, ale opłacić dojazdy na turnieje i zakupić stroje dla naszych zawodników – mówi Jarosław Andrasz.

W tej chwili w klubie prowadzone są dwie grupy – dla dzieci i młodzieży, a także dla osób po czterdziestce. W każdej zawodnicy tworzą zgraną grupę przyjaciół. Tariel, dla którego boks jest prawdziwą pasją i sposobem na życie, dojeżdża na treningi z Wrocławia, gdzie mieszka na stałe z żoną Karoliną.

- Boks to moje życie i moja pasja. Całe moje życie, to boksowanie. To druga rodzina, bo na sali jestem cały dzień, a potem wracam do swojej rodziny – mówi.

Wymagający trener i bokser z pasją

- Poprzez inicjatywę chcę zaszczepić w ludziach pasję, jaką jest boks. Dobrze czuję się w roli trenera i mocno wierzę w to, że wychowam wielu mistrzów. Boks to nie tylko sport, ale i styl życia, który pomaga wzmacniać charakter i ciało – pisze na stronie swojego klubu Tariel.

Jak podkreśla podczas rozmowy z nami, jest dumny z każdego zawodnika, choć w chwili obecnej jednym z czołowych zawodników klubu jest Mirosław Kawa, brązowy medalista Mistrzostw Polski, Mistrz Dolnego Śląska. W czerwcu podopieczny Tariela weźmie również udział w Mistrzostwach Polski. Zdaniem trenera, na uwagę zasługuje również młody Filip Bochyński, w którym Tariel widzi przyszłość.

- Co prawda Filip jest mały, ale jest silnym zawodnikiem. To przyszłość. Z pewnością jest materiałem na wielkiego boksera. Co prawda to jeszcze dziecko i nie wiemy, jak będzie wyglądało jego życie, ale za kilka lat może być naprawdę obiecującym bokserem – mówi z dumą Tariel.

Masz wolę walki – ten sport jest dla Ciebie

Jeśli masz w sobie determinację, wolę walki – ten sport jest dla Ciebie. Jak podkreśla bokser, wszystko zależy od chęci i siły charakteru.

Treningi odbywają się we wtorki i czwartki na starej sali gimnastycznej średzkiego liceum. O godzinie 17 trening rozpoczyna młodsza grupa, o godzinie 19 seniorzy.

W imieniu Tariela Zandukeli i Jarka Andrasza, zapraszamy.

Iza Szczygieł Fot. fanpage Tariela