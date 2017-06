CHCESZ NALEŻEĆ DO MŁODZIEŻOWEJ RADY?

25 kwietnia br. Rada Gminy Malczyce podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady oraz nadania jej statutu. Teraz przyszedł czas na wybory.

- O planach utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce rozmawiano już w ubiegłym roku. Wójt gminy Malczyce, Piotr Frankowski spotkał się wówczas z Krystianem Ulbinem, pełnomocnikiem marszałka ds. współpracy ze środowiskami akademickimi oraz młodzieżowymi. Rozmowa dotyczyła korzyści oraz możliwości współpracy - informują pracownicy Urzędu Gminy. - Następnie wójt zorganizował spotkanie z młodzieżą, która z entuzjazmem podeszła do utworzenia MRGM. Kolejnym krokiem było podjęcie przez radę uchwały. Na tej podstawie zostaną przeprowadzone wybory członków MRGM - podkreślają.

Zgłoszenia kandydatów należy dostarczać najpóźniej do 12 maja 2017 r. w zamkniętej kopercie do sekretariatu Gimnazjum w Malczycach (pok. 520). Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwę szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz klasę, a także obowiązkowo zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział w pracach MRGM oraz na przetwarzanie danych osobowych, wg wzorów stanowiących załączniki do statutu Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce.

Wybory odbędą się już 19 maja, a nad wszystkim będzie czuwać szkolna komisja wyborcza.



Więcej informacji w Urzędzie Gminy Malczyce:

ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

tel.71/317 90 66, 71/317 92 23

fax. 71/317 96 17

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(rol.) fot. gmal