WYSTAWA WTZ OSTOJA NA DZIEDZIŃCU MUZEUM

Na teren Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej zawitała wyjątkowa sztuka. Jeśli chcesz zobaczyć dziedziniec w nowej, jakże kolorowej odsłonie, koniecznie przyjdź do muzeum.

Wczoraj uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Ostoja przywieźli do średzkiego muzeum wszystkie przedmioty wystawiane podczas wystawy „Warsztat betonu”. Od dziś, czyli dnia Obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, do 19 maja oryginalne przedmioty wykonane własnoręcznie przez młodych artystów możemy podziwiać na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej. Ozdobne donice, niepowtarzalne świeczniki i delikatne kwiatki nadały miejscu nowego charakteru i kolorów.

Efekt wspólnej pracy

Jak sami opowiadają, wystawa to efekt ponad dwutygodniowej pracy, a w zasadzie współpracy, trzech warsztatów: Pracowni Technicznej, Pracowni Arteterapii i Rękodzieła, a także Pracowni Ogrodniczo-Porządkowej.

- Przemek wyrabiał cement, Dawid, Dorota i Renata szykowali formy, do których wykorzystaliśmy w bardzo prosty sposób wiaderka po ogórkach, po majonezie, po farbach, a także miski – opowiada Marcin, terapeuta Pracowni Technicznej. - W miski uzbrojone drutami wlewaliśmy wyrobiony cement, a następnie wkładaliśmy kolejne miski, by wyrobić formę – dodaje.

Tak przygotowane formy trafiały do pracowni Arteterapii, gdzie były dekorowane, a następnie ukwiecane w pracowni ogrodniczo-porządkowej. Jak podkreślają terapeuci, była to żmudna praca, w którą zaangażowani byli wszyscy uczestnicy Warsztatu. Na pytanie o to, skąd czerpią pomysły zgodnie wymieniają internet i nieograniczoną wyobraźnię, której efekty już nie raz mogliśmy podziwiać przy okazji różnych wystaw i działań artystycznych. Z blisko ośmiu worków cementu i kamieni powstały ciekawe donice, lustro, a także oryginalne świeczniki, betonowo-drewniany taboret, czy ciekawe rączki na biżuterię. Dzisiejszy dzień był również okazją do spotkania się z uczestnikami wrocławskiego Warsztatu z ulicy Litomskiej. Podczas kilkugodzinnego spotkania w średzkiej placówce uczestnicy wymienili się doświadczeniami, a także wspólnie uczestniczyli w zajęciach.

- Jesteśmy bardzo dumni z wykonanej przez siebie pracy. Mamy nadzieję, że jej efekty nie tylko Państwa zainteresują, ale również zainspirują do wykorzystywania betonu do dekoracji wnętrz i ogrodów – zachęcają do odwiedzenia wystawy autorzy prezentowanych prac.

I my również przyłączamy się do zaproszenia. Jeśli szukacie odrobiny zieleni, wiosny w ponure i deszczowe dni, warto wybrać się na dziedziniec średzkiego muzeum, by choć przez chwilę poczuć jej namiastkę.

Autorami prezentowanych prac są:

z pracowni technicznej – Przemysław Pelc, Dawid Gołąbek, Dorota Radzik, Renata Tyszkowska, Agnieszka Wróbel,

z pracowni Arteterapii i Rękodzieła - Robert Bednarz, Małgorzata Poręba, Anna Tokarska, Czesław Gajda, Renata Ożóg

z pracowni ogrodniczo-porządkowej: Agata Zachar, Anna Knapik.

Iza Szczygieł, Fot. isz

Więcej zdjęć TUTAJ