SAMOCHÓD OSOBOWY UDERZYŁ W DRZEWO. 1 OSOBA RANNA

W sobotę na drodze krajowej 94 na wysokości Krępic samochód osobowy uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Kobietę przewieziono do szpitala.

Do zdarzenia doszło 6 maja po godzinie 6 rano. Z informacji przekazanych do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śląskiej wynikało, że samochód osobowy uderzył w drzewo. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej – dwie jednostki JRG 7 Wrocław, JRG Środa Śląska i OSP Lutynia. W chwili przyjazdu straży samochód marki VW Golf znajdował się w rowie na poboczu drogi. 29-letnia poszkodowana kobieta znajdowała się pod opieką lekarza Zespołu Ratownictwa Medycznego, który przypadkowo najechał na zdarzenie. Kobieta została przetransportowana do szpitala.

Na miejscu ustalono również, że w zdarzeniu brał udział drugi pojazd – samochód osobowy marki Chevrolet. Zarówno kierowca pojazdu, jak i druga osoba podróżująca golfem nie wymagali pomocy medycznej.

- Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jak również odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach – informuje o zdarzeniu Dariusz Domaradzki, oficer prasowy KP PSP w Środzie Śląskiej.

Poza strażą na miejscu działania prowadziła również policja. Ruch na drodze odbywał się wahadłowo. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległ przód dachu, lewy i prawy bok VW, a także lewy bok Chevroleta. Straty wstępnie oszacowano na sześć tysięcy złotych.

