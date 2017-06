KOŚCIÓŁ PEŁEN MUZYKI I ŚPIEWU (fotoreportaż i film)

Kościół św. Urszuli w Udaninie raz w roku rozbrzmiewa muzyką i śpiewem. Obiekt od dawna nie spełnia roli sakralnej, ale miejscowa społeczność, wraz z władzami gminy chce, by przetrwał.

Stąd przed laty narodził się pomysł organizowania Koncertów Piosenki Religijnej. Wydarzenie to ma na celu przypominanie o opuszczonych murach i nadziei miejscowej społeczności, że obiekt uda się zachować. Do tej pory wyremontowane zostało to, co najważniejsze - dach. Nikt jednak nie traci nadziei, że w końcu uda się pozyskać środki na okna i drzwi. Może i na cały remont?

Póki co, jak mówią mieszkańcy: w oczekiwaniu na cud, wytrwale organizowane są koncerty. Tegoroczny był wyjątkowy, bo jubileuszowy.

- To już 10 lat, jak spotykamy się w tym starym gotyckim kościele - mówiła rozpoczynając wydarzenie Teresa Olkiewicz, wójt gminy Udanin. - Naszym corocznym spotkaniom towarzyszyło wiele emocji. Były to momenty radości i prawdziwych wzruszeń. Pozostawią na zawsze ślad w naszej pamięci i sercu (...). Byliśmy świadkami, jak zmieniają się, dojrzewają i doskonalą swój kunszt nasi rodzimi artyści, soliści, zespoły i chóry. Bardzo się cieszę, że mogliśmy gościć artystów, którzy są znani nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami - podkreślała T. Olkiewicz.

Także we wczorajszym koncercie zaprezentowali się rodzimi artyści i goście. Tradycyjnie rozpoczął go występ gwiazdy - tym razem był to Krzysztof Timshel Biegaj z programem "Dzień doby Boże..." Artysta, który pochodzi z Libiąża. Obecnie mieszka z rodziną w Krakowie, gdzie realizuje się artystycznie podczas występów autorskich, poetyckich oraz rozrywkowych.

Kolejni wykonawcy to - Marcin Malinowski z zespołem "Na czasie", schola "Uśmiech Niepokalanej" z parafii pw. św. Jadwigi z Bolkowa, zespół muzyczny "Słowiki" z ZSP w Udaninie pod kierownictwem Joanny Kulpińskiej, zespól wokalny "Santo" z Ząbkowic Śląskich, zespół ludowy "Cicha woda" z Udanina i Zbigniew Ciesielski z Ujazdu Górnego.

- Dziękuję wszystkim Państwu za wytrwałość. Pomimo, że zmarzliśmy tu trochę, to uważam, że było warto - mówiła na zakończenie Teresa Olkiewicz, która zaprosiła na kolejny koncert w przyszłym roku.

Dodatkowe atrakcje towarzyszące imprezie, to pokaz garncarstwa i smaczna grochówka.



(ak) fot. Wiktor Kalita

