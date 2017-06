AKCJA POBORU KRWI W ŚRODZIE ŚL. - AMBULANS JUŻ CZEKA

Do godziny 12. chętni krwiodawcy mogą oddać krew w mobilnym punkcie poboru, który po raz kolejny zawitał do naszego miasta. Do godziny 16. potrwa również rejestracja dawców szpiku.

Godzinę temu rozpoczął się pobór krwi w Środzie Śląskiej. Podobnie, jak w kwietniu, rejestracja krwiodawców i pobór krwi odbywa się w autokarze, który stoi przy placu Wolności przy Urzędzie Miejskim od strony GOPS. Chętnych krwiodawców nie brakuje. Jednym z nich jest pani Małgorzata, która po raz pierwszy zdecydowała się na oddanie krwi. Rejestracja dawców, zarówno tych pierwszorazowych, jak pani Małgorzata, jak i doświadczonych krwiodawców, potrwa do godziny 12. Jednak jak zapowiada Adrianna Franc, z-ca kierownika działu metodyczno-organizacyjnego w przypadku dużego zainteresowania, akcja zostanie przedłużona nawet o godzinę. Dla wszystkich krwiodawców przygotowano pamiatkowe opaski.

Rejestracja dawców szpiku

Jednocześnie, tuż przy autokarze, przeprowadzona jest kolejna akcja w ramach Szpikolady 2017, której inicjatorem jest Zarząd Oddziału Rejonowego PCK i Bank Zachodni w Środzie Śląskiej. Sam proces rejestracji jest bardzo prosty i polega na na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Do godziny 12 rejestracja odbywać się będzie przy autokarze. W godzinach od 10. do 16 dodatkowo w oddziale Banku Zachodniego w Środzie Śląskiej przy ulicy Wrocławskiej.

- W tym miesiącu akcja poboru krwi przebiega bardzo sprawnie i nie ma kolejek, stąd wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy – mówi Adrianna Franc.

(isz), Fot. isz