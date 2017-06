CZYTELNICZKA: "NIE UPOWAŻNIA TO NIKOGO DO TAKIEJ JAZDY"

Witam!!! Szanowna redakcjo, chciałabym zwrócić waszą uwagę na pewien niejednokrotnie powtarzający się incydent.

W związku z tym, iż codziennie jeżdżę do Środy Śląskiej w godzinach porannych i niejednokrotnie czekam długie minuty na możliwość przejazdu przez skrzyżowanie widzę, jak kierowcy skracają sobie postój wjeżdżając na ścieżkę rowerową (Ciechów-Środa Śl.) i jadą nią aż do końca wyjazdu.

Wiem, że każdy spieszy się do pracy, szkoły itd., ale nie upoważnia to nikogo do takiej jazdy i łamania w taki absurdalny sposób przepisów.

Nie chcę tego dalej komentować. Chciałabym tylko prosić o reakcję z waszej strony.

Bo wątpię, aby nasze służby mundurowe zareagowały na taki fakt.

Pozdrawiam

Czytelniczka

Od redakcji. Problem był kilkakrotnie nagłaśniany na naszych łamach, jak widać, bez efektu. Oczywiście sprawą się zajmiemy, zwracając się do odpowiednich służb z prośbą o podjęcie stosownych działań.

SAMOCHÓD JEDZIE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ (film czytelnika)

KOLEJNY RAJD ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ (wideo czytelnika)