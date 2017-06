SYNOPTYCY ZNOWU PRZEWIDUJĄ PRZYMROZKI!

- Nad ranem na obszarze województwa prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C - czytamy w komunikacie Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 03:00 dnia 10.05.2017 r. do godz. 07:00 dnia 10.05.2017 r.

Zdaniem dyżurnego synoptyka prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.

(rol.)