MNÓSTWO BRAMEK - JEDNI ZASKAKUJĄ, INNI CZEKAJĄ NA CUD?

Za nami pierwszy piłkarski weekend maja, w którym padło bardzo wiele bramek. Co jeszcze wydarzyło się na naszych boiskach?

Średzka polonia nie sprostała na własnym stadionie Czarnym Jelcz-Laskowice i tylko zremisowała z rywalem 2-2. Poloniści zagrali bardzo nie skutecznie, bo już w pierwszej połowie mogli rozstrzygnąć mecz, lecz nie zdołali postawić przysłowiowej kropki nad "i". Polonia dwa razy obejmowała prowadzenie jednak goście za każdym razem doprowadzali do wyrównania zdobywając swój 19 punkt w meczu wyjazdowym. W Polonii widoczny był brak dwóch bardzo ważnych ogniw w ofensywie - Krzyśka Naskręta oraz Kamila Liberka, którzy pauzowali za żółte kartki. Ten remis był 4 polonistów w rundzie wiosennej.

W klasie A przestaje już chyba zaskakiwać Mechanik Brzezina, który wygrywa mecz za meczem i zdążył już chyba przyzwyczaić do tego wszystkich. Tym razem beniaminek z Brzeziny odprawił z bagażem 6 bramek MKS Kostomłoty wygrywając 6-1! Tak wysoki wynik może trochę zaskakiwać, ale z przebiegu meczu jest on zasłużony... Początek spotkania ułożył się dla gospodarzy bardzo dobrze, gdyż strzelili 3 bramki i mogli spokojnie kontrolować przebieg meczu, w drugiej połowie MKS musiał się odkryć i postawił wszystko na jedna kartę czego efektem były kolejne stracone bramki, po bardzo dobrych kontrach. Ostatecznie skończyło się na wyniku 6-1 dla Mechanika, który nadal lideruje w klasie A.

W innym bardzo ważnym spotkaniu klasy A LKS Ciechów podejmował Odrę Malczyce. Było to spotkanie o przysłowiowe 6 punktów, gdyż obie drużyny walczą o utrzymanie i przegrały jak dotąd wszystkie swoje mecze w rundzie wiosennej. Nikt z gromadzonych nie spodziewał się chyba takiego obrotu sprawy, bo już po 15 minutach goście z Malczyc prowadzili 3-0! Ciechowianie wyglądali na bardzo rozbitych i nie mogli sobie poradzić z dobrze dysponowaną tego dnia Odrą Malczyce. Mecz został rozstrzygnięty już w pierwszej połowie, kiedy Malczyce wbiły rywalowi 7 bramek, tracąc zaledwie jedną. Po przerwie Ciechów zerwał się do ataku, ale ciężko odrobić straty, gdy przegrywa się do przerwy 1-7.

Ciechowianie zdołali strzelić 2 bramki i spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem Odry Malczyce 7-3. Po tym zwycięstwie Odra uciekła spod topora na bezpieczną odległość i prawdopodobnie zapewniła sobie utrzymanie. Ciechowianie zaś jeszcze bardziej pogorszyli swoja sytuację. W takiej formie tylko cud może ich uratować przed degradacją do klasy B.

W klasie B na fotel lidera wróciły rezerwy Mechanika Brzezina, które pewnie pokonały na własnym boisku Piasta Lutynię 5-1, odskakując tym samym Pogoni Miękinia, która pauzowała w tej kolejce na 3 pkt.

W lekki dołek wpadła Pogoń Jastrzębce, która doznała 2 porażki z rzędu przegrywając tym razem w Malczycach z Tęczą Kwietno 1-4.

Pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej odniósł Pagel Komorniki pokonując w meczu wyjazdowym Wulkan Ogrodnica 2-1.



W meczu na dole tabeli Odra Słup wysoko wygrała w Lenartowicach z miejscową Błyskawicą 5-2.



WYNIKI:

Polonia-Jelcz-Laskowice 2-2.

Szczepanow-Gniechowice 3-2.

Brzezina-Kostomłoty 3-2.

Osiek-Smolec 2-3.

Ciechów -Malczyce 3-7.

Bumerang-Białków 0-3(wo).

Kwietno-Jastrzębce 4-1.

Brzezina II-Lutynia 5-1.

Ogrodnica-Komorniki 1-2.

Lenartowice-Słup 2-5.

Chwalimierz-Bukówek 2-4.

Juszczyn-Pisarzowice 0-3(wo).

(az) fot. Wiktor Kalita (mecz Polonii)