STRAŻACY WALCZYLI Z POŻARAMI – RAPORT STRAŻY POŻARNEJ

W ciągu ostatnich kilkunastu dni strażacy na terenie powiatu średzkiego uczestniczyli w licznych akcjach gaśniczych. Pożary sadzy w kominie, palących się przedmiotów, czy pożary odpadów, to tylko część z wielu akcji, jakie odnotowano.

Pożar kontenera w Środzie Śl.

29 kwietnia przed godziną 20 na ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej doszło do pożaru kontenera. Pojemnik znajdował się w pobliżu zaparkowanych samochodów osobowych. Działania jednostki JRG Środa Śl. polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jak również na podaniu jednego prądu wody w natarciu w celu ugaszenia pożaru. Straty oszacowano na 200 zł.

Płonąca lodówka

Tego samego dnia w godzinach rannych przy ulicy Legnickiej w Środzie Śląskiej doszło do podpalenia obudowy lodówki. Z informacji przekazanych do straży pożarnej wynikało, że palą się zarośla zlokalizowane przy ulicy Legnickiej. Po dokonanym rozpoznaniu okazało się, że pali się obudowa lodówki. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jak również na podaniu jednego prądu wody na palący się przedmiot.

Pożar sadzy w kominie w Juszczynie

Do pożaru sadzy w Juszczynie doszło 3 maja około godziny 11. W wyniku miejscowego nagrzania się przewodu kominowego doszło do zapalenia się belek stropowych. Pomiar temperatury przewodu wykazał 180stC. Aby zlokalizować pożar, strażacy częściowo rozebrali ścianę przy kominie. Działania strażaków polegały również zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i na wygaszeniu pieca. Do czasy wykonania przez uprawnionego kominiarza przeglądu, lokatorzy otrzymali zalecenie niekorzystania z przewodu kominowego.

Pożar komina w Rusku

Następnego dnia po godzinie 12 budynku jednorodzinnym w Malczycach doszło do pożaru komina. W chwili przyjazdu straży pożarnej, z komina wydobywał się gęsty dym. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca. Wszyscy mieszkańcy opuścili budynek. W celu przewietrzenia mieszkania otworzono wszystkie ona. Przy pomocy środka gaśniczego wygaszono palącą się sadzę w kominie, a następnie przewód przeczyszczono szczotką kominiarską. Pomieszczenia zostały sprawdzone przez strażaków pod kątem obecności dwutlenku węgla. Lokatorom wydano zalecenie niekorzystania z przewodu kominowego do czasu wykonania przeglądu przez uprawnionego do tego kominiarza. Działania gaśnicze prowadziły jednostki: JRG Środa Śl. i OSP Rusko.

Pożar wysypiska śmieci

5 mają przed godziną 19 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. wpłynęło zgłoszenie o pożarze przy DK5 na wysokości miejscowości Osiek. Na miejsce zadysponowano zastępy OSP Osiek i OSP Kostomłoty. Po przeprowadzonym rozpoznaniu ustalono, że na terenie starej piaskowni palą się śmieci i opony. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jak również na podaniu dwóch prądów wody w natarciu w celu ugaszenia pożaru. Działania strażaków trwały 1,5 godziny.

Podtopiona piwnica

Tego samego dnia po godzinie 20. do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. wpłynęło zgłoszenie dotyczące zalanej piwnicy i garażu o powierzchni 50m2. Do zalania doszło na skutek ulewnych deszczów. Po rozpoznaniu ustalono, że poziom wody w zalanych pomieszczeniach wynosi 30cm.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jak również na wypompowaniu wody z zalanych pomieszczeń – informują strażacy.

W trwających pół godziny działaniach brała udział jednostka OSP Lutynia.

Pożar odpadów komunalnych

9 maja po godz.19 między miejscowościami zostaliśmy Udanin-Różana doszło do pożaru odpadów komunalnych. Na miejsce zadysponowano zastępy OSP Udanin, a także OSP KSRG Ujazd Górny.

- Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji i podaniu jednego prądu wody w natarciu. Do zdarzenia udaliśmy się zastępem GBA 0,8/16 Mercedes-Benz – informują o zdarzeniu strażacy z Udanina.

(isz), Fot. OSP Udanin