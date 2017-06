SARA SZAFRAŃSKA LAUREATKĄ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

W etapie wojewódzkim 62. Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 9 maja w Oławie, wzięło udział 34 uczestników. Spośród nich jury wyłoniło i nagrodziło zwycięzców w dwóch kategoriach: poezji mówionej i poezji śpiewanej.

Warto podkreślić, że Sara Szafrańska, która znalazła się w gronie trzech laureatów, reprezentowała nie tylko gminę i powiat, ale i region (byłe województwo wrocławskie).

- Poezja to być może po prostu głos. Zawsze jesteśmy czymś więcej niż to jedno znaczenie - mówiła przewodnicząca jury konkursu, Bożena Bortnik. Zdaniem jury nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie naprawdę wiedzą co robią.

Sara przedstawiła fragment prozy Antoniego Libery pt. ,,Madame". Przy okazji udało się jej zaprezentować swoje umiejętności wokalne, zaśpiewała fragment znanego utworu Reya Charlesa ,,Hit The Road Jack" cytowanego przez autora - Antoniego Liberę.

(rol.) fot. olawa.info

Występ Sary Szafrańskiej można zobaczyć tutaj: