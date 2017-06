ZAKRWAWIONY MĘŻCZYZNA LEŻAŁ NA DWORCU PKS

W ciągu ostatnich tygodni straż miejska otrzymała dużą liczbę zgłoszeń dotyczących osób leżących po klatkach, na chodnikach, czy przy dworcu PKS. Podobną interwencję odnotowano niedawno.

Po godzinie 19 do Komendy Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie, że na holu dworca PKS leży nietrzeźwy i zakrwawiony mężczyzna.

- Będąc na miejscu ustaliliśmy, że leżąca osoba to to znany nam z wcześniejszych interwencji bezdomny. Z wyjaśnień świadków wynikało, że mężczyzna podczas próby wstania z ławki przewrócił się i uderzył twarzą o posadzkę doznając urazu nosa i rozcięcia policzka – relacjonują zdarzenie strażnicy.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego mężczyznę ułożono na boku. Po godzinnym oczekiwaniu na karetkę, wykonano ponowny telefon na pogotowie ratunkowe. Po godzinie 20:35 na miejscu pojawił się ZRM, jednak poszkodowany odmówił udzielenia przez pogotowie pomocy medycznej. Nie był jednocześnie w stanie podpisać oświadczenia odmowy. Wobec powyższego strażnicy wystąpili do lekarza pogotowia ratunkowego z prośbą o wydanie pisemnego oświadczenia, że mężczyznę można przetransportować do KPP w Środzie Śl. celem wytrzeźwienia. Jednak lekarz pogotowia odmówił jego wydania. Mężczyzna w obecności strażników wyszedł z dworca i usiadł na ławce znajdującej się na zewnątrz celem wytrzeźwienia. Do czasu zamknięcia dworca, personel zobowiązał się do doglądania poszkodowanego.

Po godzinie 22 strażnicy miejscy ponownie przybyli na dworzec PKS. W trakcie kontroli ustalono, że poszkodowanego nie ma już w okolicach dworca.

(isz), Fot. isz (zd. ilustracyjne)