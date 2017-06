BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE W ŚRODZIE ŚL.

16 maja mieszkanki powiatu średzkiego będą miały okazję poddać się profilaktycznym badaniom mammograficznym w ramach jubileuszowej edycji prozdrowotnej kampanii „Muszkieterowie dla Polek”.

Sieci supermarketów Intermarché i Bricomarché już po raz dziesiąty organizują mobilny program profilaktyki raka piersi.

Panie będą mogły skorzystać z porady specjalistów oraz poddać się bezpłatnemu badaniu mammograficznemu we wtorek 16 maja w specjalnym mammobusie, który zostanie ustawiony na parkingu supermarketu Intermarché przy ul. Legnickiej 32. Kobiety, które chciałyby skorzystać z badania, mogą zapisać się na mammografię telefonicznie pod numerami: 68 452 77 96 oraz 68 452 77 17.

Bezpłatne badania skierowane są do Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii. Właśnie w tej grupie wiekowej obserwowana jest największa zachorowalność na raka piersi. Panie w pozostałych grupach wiekowych będą mogły przebadać się za opłatą w wysokości 80 zł.

– Od dziesięciu lat staramy się uświadamiać Polki jak ważna jest profilaktyka raka piersi, która pozwala na wczesne wykrycie choroby i daje dużą szansę na całkowite wyleczenie. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie mieszkanki Środy Śląskiej do przybycia do Intermarché i przebadania się. Ponadto z okazji dziesiątej edycji akcji przygotowaliśmy liczne konkursy, do udziału w których zapraszamy nie tylko panie, ale wszystkich tych dla których zdrowie ich mam, sióstr czy partnerek jest najważniejsze – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

W 2017 r. odbywa się jubileuszowa, X edycja akcji „Muszkieterowie dla Polek”, która została zainaugurowana w Dzień Kobiet i potrwa aż do grudnia. Oprócz badań, aby uświetnić tegoroczną edycję, Grupa Muszkieterów przygotowała dodatkowe atrakcje.

Grupa Muszkieterów przy organizacji kampanii ponownie korzysta z fachowej pomocy Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk” z Zielonej Góry.

– Niestety, wciąż wiele Polek nie korzysta z możliwości wykonania bezpłatnych badań. Często powodem tego jest obawa przed diagnozą i ewentualnymi konsekwencjami choroby. Akcje takie jak „Muszkieterowie dla Polek” są dla kobiet znakomitą okazją by pokonać ten lęk i zrozumieć, że im później dowiedzą się o chorobie, tym mniejsze będą miały szanse na wyleczenie – mówi Jadwiga Skiruk z ośrodka „Diagnostyk” z Zielonej Góry.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, rak piersi stanowi około 20 proc. wszystkich nowotworów występujących u kobiet, co oznacza, że co 14 Polka choruje na raka piersi w ciągu swojego życia.

Od 2008 r. w ramach kampanii Grupy Muszkieterów przebadało się ponad 45 tysięcy Polek.

