ZNALEZIONY POCISK ZABEZPIECZYLI SAPERZY

Wczoraj informowaliśmy o niecodziennym znalezisku, jakiego dokonał podczas spaceru jeden z mieszkańców. Pocisk, który znalazł mężczyzna został zabezpieczony przez saperów.

Zdjęcie pocisku znalezionego w lesie przesłał nam Stanisław Hałdaś, który podczas spaceru w lesie w okolicy Chomiąży znalazł go na pniaku. Jak mówił sam mężczyzna, pocisk był mocno skorodowany, a jego wygląd niepokojący, stąd wspólnie z sołtysem Jastrzębiec, Danielem Padewskim, postanowili zawiadomić odpowiednie służby.

- O godzinie 19:07 dyżurny KPP w Środzie Śl. został powiadomiony przez zgłaszającego o znalezieniu w lesie obok miejscowości Chomiąża przedmiotu przypominającego pocisk artyleryjski. Na miejsce skierowano patrol policji oraz powiadomiono patrol saperski – relacjonuje zdarzenie st.asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śl.

Do czasu przybycia jednostki sapersko-minerskiej z Głogowa teren był zabezpieczany przez policję, a następnie przez straż miejską.

- Zostaliśmy poproszeni przez dyżurnego KPP w Środzie Śląskiej o wsparcie policjantów na służbie nocnej przy zabezpieczeniu terenu wokół pocisku. Policja zabezpieczała teren od godzin popołudniowych, czyli od momentu pozyskania informacji od mieszkańca Jastrzębiec. Teren był zabezpieczony taśmą – opowiada o działaniach komendant Straży Miejskiej w Środzie Śl. Gustaw Dobosz. - Teren zabezpieczaliśmy w godzinach od 23 do 8 rano – dodaje.

Wczoraj, około godziny 12 pocisk został zabezpieczony przez jednostkę sapersko-minerską z Głogowa. Jak się okazało, konieczność zabezpieczania przez średzkie służby pocisku wynikała z nowych zasad, na jakich przyjmowane są tego typu zgłoszenia w głogowskiej jednostce. W chwili obecnej każde tego rodzaju znalezisko można zgłosić w godzinach od 7 do 15. W przypadkach podobnych do Chomiąży, kiedy odkrycia dokonano po godzinie 15, znaleziony przedmiot powinien być zabezpieczany przez służby z terenu danego powiatu aż do czasu przybycia w dniu następnym odpowiednich służb.

(isz), Fot. S.H