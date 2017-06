CZYTELNICZKA: "CO TO ZA ZWIERZĘ? LIS CZY SZAKAL?"

Naszą redakcję odwiedziła mieszkanka Środy Śląskiej, która jadąc z córką do Przedmościa widziała zwierzę, jej zdaniem przypominające szakala. - Wiele razy widziałam lisa - mówi. - Ale ma inny ogon i pyszczek - dodaje.

- Przyglądając się zwierzakowi nabrałyśmy wątpliwości. Wyglądał inaczej jak lis, bardzo przypominał szakala - mówi kobieta. - Dowiedzcie się co to za zwierzę - poprosiła.

Naszym zdaniem jest to lis, ale oczywiście nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, więc by rozwiać wątpliwości zapytaliśmy fachowców.

- Podczas konsylium inspekcyjnego zwołanego w sprawie przesłanych przez Państwa materiałów dotyczących niezidentyfikowanego zwierzęcia poruszającego się po terenie powiatu średzkiego, doszliśmy do wspólnego wniosku, że jest to lis w wersji letniej - stwierdzili pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Śl.

- To jest lis, młody osobnik - odpowiedział krótko Bartłomiej Łaski Starszy Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Miękinia.

O zdanie na ten temat poprosiliśmy także ekologa z Lubiatowa, Zbigniewa Pilcha.

- Na załączonych zdjęciach i na filmie jest lis (Vulpes vulpes). To bardzo pospolite zwierzę z rodziny psowatrych występujące w Polsce całej Europie. Charakterystyczne cechy lisa to spiczasty wydłużony łeb, stojące duże trójkątne uszy z czarną obwódką, puszysty ogon. Umaszczenie ma bardzo zmienne, w zależności od pory roku - zimowe lub letnie. W tym przypadku mamy do czynienia z umaszczeniem przejściowym, ponieważ lis linieje i gubi zimową szatę, a w jej miejsce wyrasta szata letnia koloru rudego. Lis ma zawsze biały czubek ogona, w odróżnieniu od szakala (Canis aureus), którego ogon ma czarny kolor. Szakal przypomina wilka, ale jest o wiele mniejszy oraz ma umaszczenie jasnobrązowe z czarnym odcieniem. Jest mało prawdopodobne, aby na zdjęciu mógłby być szakal, ponieważ zwierzęta te preferują cieplejszy klimat. Szakale żyją z reguły na stepach w południowo-wschodniej Europie, w Azji i północnej Afryce - wyjaśnia Z. Pilch.

(red.) fot. czytelniczka