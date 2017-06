INWAZJA PSZCZÓŁ I SZERSZENI W MAJOWY WEEKEND

Sobota i niedziela okazały się dla strażaków z powiatu średzkiego niezwykle pracowite. Większa części odnotowanych interwencji dotyczyła pszczół i szerszeni.

Podobnie, jak w poprzednim roku, tak i w roku bieżącym pszczoły i szerszenie coraz częściej próbują dostać się do mieszkań, a ich gniazda pojawiają się w przewodach kominowych, czy w ścianach budynku.

Pszczoły w Malczycach

13 maja, w sobotę tuż przed godziną 17. do straży wpłynęło zgłoszenie z Malczyc, gdzie do jednego z mieszkań przy ulicy Różanej pszczoły próbowały przez okno dostać się do mieszkania. Na miejsce zadysponowano jednostkę OSP Malczyce, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Wezwano również pszczelarza. Gniazda owadów nie znaleziono.

Pichorowice

Dwie godziny później szerszenie próbują wlecieć do jednego z mieszkań w Pichorowicach. Na miejsce przybywają zastępy OSP Ujazd Górny i OSP Pichorowice. Po zabezpieczeniu terenu, strażacy ustalają, że w ścianie budynku znajduje się gniazdo. Miejsce zabezpieczono, a następnie otwór, w którym znajdował się rój spryskano środkiem owadobójczym.

Malczyce

Następnego dnia, w niedzielę, o godzinie 11. dwie jednostki straży pożarnej, OSP Malczyce i JRG Środa Śląska ponownie udają się na ulicę Różaną w Malczycach, gdzie jak informował właściciel mieszkania nad oknem znajduje się rój pszczół. Mężczyzna poinformował również, że jest uczulony na jad. Ponieważ ustalono, że doszło do wyrojenia się pszczół z sąsiedniej pasieki, na miejsce przybył mistrz pszczelarski, który zabrał owady. W ochronie mieszkania przed pojedynczymi osobnikami latającymi przy oknie, właścicielowi nakazano zamknięcie wszystkich okien.

Dębice

Po godzinie 15. do straży wpływa kolejne zgłoszenie. W Dębicy przy ulicy Długiej, między dwoma blokami, zdaniem osoby zgłaszającej, znajdują się dzikie pszczoły. Na miejsce zadysponowano zastęp OSP Bukówek. Podczas rozpoznania ustalono, że na budynku wielorodzinnym, w trzech różnych miejscach, znajdują się trzy roje pszczół. Na miejsce wezwano mistrza pszczelarskiego.

Środa Śląska

Tuż po godzinie 16. do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śląskiej wpływa kolejne zgłoszenie dotyczące owadów. Tym razem w jednym z mieszkań przy ulicy 1 Maja w Środzie Śl. latały pszczoły. Po przybyciu na miejsce jednostki JRG Środa Śląska ustalono, że pojedyncze owady znajdują się również w przewodzie kominowym. Założono kratkę ochronną, w celu uniemożliwienia wlotu owadom do pomieszczeń. Właścicielom nakazano nieotwieranie okien w mieszkaniu.

(red), Fot. OSP Ujazd Górny