PODCZAS KONTROLI ZAATAKOWAŁ POLICJANTA

Podczas kontroli nie tylko zaatakował policjanta, ale próbował również zbiec z miejsca zdarzenia. Jak się okazało 31-latek miał na swoim koncie również kradzież auta, jakiej dopuścił się w marcu na terenie gminy Miękinia.

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z miejscowości na terenie gminy Miękinia. Uwagę patrolujących drogę policjantów przykuł samochód osobowy, w którym zarówno kierowca, jak i pasażer mieli nie zapięte pasy.

- Podczas legitymowania uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie pasażera. Okazało się bowiem, że mężczyzna siedzący na miejscu pasażera podał policjantom nieprawdziwe dane. Po zwróceniu mu uwagi, że wprowadzenie w błąd co do danych osobowych jest wykroczeniem, wyjaśnił, że chciał w ten sposób uniknąć mandatu za brak zapiętych pasów – relacjonuje zdarzenia st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śl. - W trakcie wykonywania dalszych czynności w pewnym momencie mężczyzna zaatakował jednego z policjantów, a następnie próbował oddalić się. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy i doprowadzony do jednostki policji – dodaje policjantka.

Kradzież samochodu

W czasie weryfikacji ustalono, że 31-letni mieszkaniec Wrocławia jest już poszukiwany. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości ustalono, że w chwili zatrzymania mężczyzna miał blisko pół promila alkoholu w organizmie. W związku z powyższym trafił do policyjnego aresztu.

- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego funkcjonariusze przedstawili mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza podczas i w związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi. Mężczyzna odpowie również za kierowanie wobec interweniujących policjantów gróźb karalnych pozbawienia życia w celu zaniechania przez nich czynności służbowych oraz za znieważenie ich – informuje st. asp. Marta Stefanowska.

Podczas dalszych czynności funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna był już w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Jak się okazało, w marcu tego roku na terenie gminy Miękinia był również sprawcą kradzieży samochodu wartego 4 tysiące zł.

- Skradziony pojazd został ujawniony na terenie Wrocławia. Wrócił już do właścicielki – wyjaśnia policjantka. - 15 maja 2017 r. Sad Rejonowy w Środzie Śląskiej zastosował wobec zatrzymanego 31-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – dodaje.

W tej chwili policjanci prowadzą dalsze działania w sprawie zatrzymanego. Za kradzież grozi mu kara do lat 5 pozbawienia wolności. Z kolei za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi mężczyźnie kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(isz), Fot. policja