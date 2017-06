KONSULTACJE WS. MODERNIZACJI DWORCA W MALCZYCACH

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce odbędzie się spotkanie dla mieszkańców w związku z modernizacją dworca kolejowego w Malczycach.

- Warsztaty Kreatywne, to pierwszy etap konsultacji społecznych przed przystąpieniem do prac projektowych. Uczestnicy będą mogli wypowiedzieć się co do swoich oczekiwań, a także przedstawić uwagi - wyjaśniają organizatorzy.

Na spotkanie, które odbędzie się 23 maja o godz. 16.00 zapraszają - wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski i Polskie Koleje Państwowe S.A.

Spotkania mają charakter otwarty i będą prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na warsztatach urbanistycznych i facylitacyjnych. Chęć udziału należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w temacie wpisując: warsztaty i nazwę dworca. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz aktualny adres mailowy (konieczny do dalszej komunikacji).

Z przyczyn organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy, którzy prześlą poprawnie zgłoszenie, otrzymają potwierdzenie mailowe. Pozostałe osoby, które z przyczyn organizacyjnych nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, zostaną o tym fakcie poinformowane.

Zachęcamy do udziału.

(red)