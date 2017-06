WYPADEK NA AUTOSTRADZIE A4. CZTERY OSOBY RANNE

Dziś w nocy na autostradzie A4 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby.

Do zdarzenia doszło przed godziną 2 w nocy na 123,3 km autostrady A4 w kierunku na Wrocław. Ze zgłoszenia, jakie wpłynęło do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. wynikało, że cztery osoby zostały poszkodowane. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej – JRG Środa Śląska, OSP Kostomłoty, OSP Ujazd Górny (2x), a także JRG Kąty Wrocławskie. W chwili przyjazdu strażaków peugeot znajdował się w rowie. Cztery osoby podróżujące pojazdem samodzielnie go opuściły. Jak informuje policja 28-letni kierowca samochodu osobowego marki Ford jadąc w kierunku Wrocławia z nieustalonych przyczyn najechał na tył poprzedzającego go peugeota.

- W wyniku zderzenia pojazdów kierujący peugeotem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Zarówno kierujący jak i pasażerowie zostali przetransportowani do szpitali. Obaj kierujący byli trzeźwi – informuje st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śl.

W toku prowadzonych czynności, policjanci ustalili, że kierujący peugeotem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym.

- Działania jednostek straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, jak również na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, które następnie przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego – informuje Dariusz Domaradzki, oficer prasowy KP PSP w Środzie Śl. - W celu zabezpieczenia pojazdów przed ewentualnym pożarem, rozwinięto również linie gaśnicze, a także odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach – dodaje strażak.

Uszkodzone pojazdy zostały przetransportowane na policyjny parking. W trakcie prowadzonych działań ruch na drodze był zablokowany. Straty oszacowano na 50 tysięcy złotych.

(isz), Fot. Czytelnik