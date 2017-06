WOJTEK RAJCZYKIEWICZ – UZDOLNIONY PIŁKARZ ORATORIUM

Jak mówi, piłkę kopie już od czwartego roku życia. Doskonale czuje się na każdej pozycji. Od kilku lat z powodzeniem wygrywa turniej bramkarski „Bitwa Bramkarzy”. Jakie ma marzenia i który klub kocha najbardziej?

Kolejnym bohaterem naszego cyklu Młodych Sportowców Powiatu Średzkiego, do tworzenia którego serdecznie Państwa zapraszamy, jest Wojtek Rajczykiewicz. Na co dzień uczeń szkoły podstawowej i zawodnik drużyny Oratorium Środa Śl.

- Jest młodym, utalentowanym sportowcem i wszechstronnym zawodnikiem bardzo dobrze czującym grę. Wśród innych dzieci wyróżnia go to, że na Orliku jest w zasadzie codziennie. Nawet jeśli nie ma innych kolegów, to sam trenuje - oddaje strzały nad murem, ćwiczy zwody, drybling. Jest dobry technicznie, w jego grze widać radość, pasję, lekkość gry i wyjątkową technikę. Pozwala mu to na grę w zasadzie na każdej pozycji – mówi o zawodniku jego trener, Maciej Kogutek.

Ten sport mi się podoba

Na pytanie, skąd w życiu młodego zawodnika piłka nożna, Wojtek wyjaśnia, że właśnie ten sport podoba mu się najbardziej.

- Kiedy byłem młodszy i mieszkałem w Ogrodnicy grałem w piłkę nożną z kolegami. Potem, gdy przeprowadziłem się do Środy Śląskiej zapisałem się do klubu. Zacząłem grać, kiedy miałem 7 lat, ale tak naprawdę, to kopałem już w wieku 4 lat – opowiada.

Podczas jednego z rozegranych jeszcze w Ogrodnicy z kolegami meczu, Wojtek strzelił swój pierwszy gol. To był dla niego szczególny mecz.

- Grałem ze starszymi kolegami i byłem z siebie bardzo dumny – mówi Wojtek. - Turniej, który szczególnie pamiętam to zeszłoroczny Tymbark (Turniej Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku – red.). W rozgrywkach doszliśmy do ćwierćfinału. To był nasz największy sukces w tym turnieju. Graliśmy wtedy długo i było fajnie – dodaje chłopiec.

Lubię grać w ataku

Wszechstronny, młody piłkarz, choć dzięki umiejętnościom doskonale odnajduje się na każdej pozycji, najbardziej lubi grać w ataku, bo z tej pozycji wpada dużo goli. - Na bramce też lubię grać, bo też dobrze bronię i wykopuję piłki – wyjaśnia.

I choć na co dzień woli grać w ataku, to właśnie jako bramkarz już dwukrotnie stał na podium turnieju bramkarskiego „Bitwa Bramkarska”. Zapytany o zwycięstwa w turnieju jako bramkarz, odpowiada:

– Sam nie wiem. Może zwyciężam dlatego, że potrafię bronić i potrafię też strzelać, a to się łączy?

Młody zawodnik drużyny Oratorium Środa Śląska, odnosi nie tylko sukcesy jako bramkarz. W zeszłorocznej edycji turnieju DEICHMANN Minimistrzostwa 2016 zdobył 21 goli.

O sukcesach średzkiego piłkarza wspomina również jego trener.

- Jest liderem w klasyfikacji strzelców w turnieju DEICHAMANN w roczniku 2006 oraz jednym z najlepszych strzelców w naszej drużynie. Jego umiejętności strzelania bramek oraz czucia gry pozwalają, aby od dwóch lat stawał na podium w prestiżowym turnieju dla bramkarzy organizowanym pod nazwą „Bitwa Bramkarska”. Przez te dwa lata przegrał tylko jeden pojedynek bramkarzy, wszystkie pozostałe wygrywając z wyjątkową lekkością, pomimo, że zwykle gra w ataku – mówi Maciej Kogutek.

Szanuję Barcelonę

Wspierany przez rodziców, którzy widzą w nim wielki talent do piłki nożnej, Wojtek marzy, by w przyszłości przejść do wyższej ligi i dostać się do kadry. Swoje dorosłe życie wiąże również z piłką nożną i zagranicznymi klubami, w których w tej chwili grają piłkarze, których ceni i na których się wzoruje.

- Na początek poszedłbym do Niemiec, albo do Anglii. Jednak najbardziej to myślę, że do Manchester City, ponieważ lubię ten klub – wyjaśnia.

Zapytany o ulubionych piłkarzy, Wojtek wymienia kilku - Pogba, Messi, wcześniej Neymar. Wszystko zależy od tego, jak piłkarz gra, czy w czasie meczu zabłysnął czymś, co osiągnął w danym sezonie. W przypadku pytania o szczególny klub, bez wahania wymienia klub FC Barcelona.

- Najbardziej szanuję Barcelonę, bo dobry mają skład: jest Messi, Neymar, Iniesta, Roberto, Ter Stegen, Busquets, Pique, Rakitić, Jordi Alba, i jeszcze lewy obrońca, którego nazwiska niestety nie pamiętam – mówi piłkarz.

Pytany o marzenia i wymarzone osiągnięcia, Wojtek wylicza: - Chciałbym żebyśmy wygrali tegoroczną edycję Deichmanna, a także ligę. Chciałabym również, żebyśmy za rok z rocznikiem 2006 wygrali Tymbarka.

Iza Szczygieł Fot. archiwum Wojtka