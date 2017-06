POSZUKIWANY MĘŻCZYZNA WPADŁ, KIEDY REANIMOWAŁ PSA

Na ścieżce rowerowej między Środą Śl., a Ciechowem mężczyzna reanimował potrąconego psa. Jak się okazało w toku prowadzonych czynności, był on poszukiwany przez policję.

Do Straży Miejskiej w Środzie Śl. wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie reanimującym psa. Osoba zgłaszająca poinformowała o zaistniałym fakcie również Przychodnię Weterynaryjną w Środzie Śląskiej, jednak z braku samochodu, kobiecie polecono skontaktować się ze strażą miejską. W chwili przyjazdu strażników, na miejscu obecni byli również funkcjonariusze policji. Ranny zwierzak został przeniesiony do wozu straży miejskiej, a następnie odwieziony do przychodni weterynaryjnej.

- W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami KPP w Środzie Śl. uzyskaliśmy informację, że mężczyzna reanimujący psa zostanie doprowadzony na komisariat policji, ponieważ jak się okazało, był poszukiwany – wyjaśniają strażnicy miejscy.

Poszukiwanego przewieziono na komisariat policji, gdzie został zatrzymany.

(red), Fot. zd. ilustracyjne