SPORT ZAMIAST GIER KOMPUTEROWYCH I TELEWIZJI

Dodatkowe zajęcia sportowe w szkole i na świeżym powietrzu, ćwiczenia lekkoatletyczne oraz udział w międzyszkolnej olimpiadzie razem z gwiazdami sportu – to część atrakcji zaplanowanych dla uczestników projektu Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży.

Jego celem jest zachęcenie młodzieży do aktywności sportowej zamiast spędzania wolnego czasu przed ekranem komputera czy telewizora. Rekrutacja do projektu organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej potrwa do 25 maja br.

Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) to projekt edukacyjny, którego tegoroczna edycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich z województwa dolnośląskiego oraz województw ościennych (lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego). W ramach projektu, w okresie czerwiec – wrzesień br., na terenie szkół oraz pobliskich kompleksów leśnych, będą realizowane bezpłatne zajęcia sportowe dla młodzieży.

Regulamin oraz zasady rekrutacji, która potrwa do 25 maja br., dostępne są na stronie internetowej Fundacji EFRWP: www.efrwp.pl

Pierwszym etapem projektu LAS będzie jednodniowe szkolenie metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego. Po jego zakończeniu przeprowadzą oni w szkołach szereg zajęć z uczniami, podczas których młodzież weźmie udział w treningach lekkoatletycznych. Zwieńczeniem projektu będzie cykl międzyszkolnych olimpiad z udziałem gwiazd polskiego sportu, w ramach których uczestnicy będą mogli wykazać się umiejętnościami zdobytymi podczas treningów. Na zwycięzców poszczególnych dyscyplin sportowych czekają medale i puchary.

– Leśna Akademia Sportu to odpowiedź naszej Fundacji na niepokojące tendencje wśród młodzieży szkolnej, również z terenów wiejskich, która coraz częściej aktywność fizyczną zastępuje czasem spędzonym na oglądaniu filmów, grach komputerowych czy korzystaniu z mediów społecznościowych. Poprzez profesjonalnie przygotowane treningi odbywające się w ramach projektu chcemy pokazać jego uczestnikom różne sposoby i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, a także propagować ideę prowadzenia zdrowego stylu życia – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Projekt Leśna Akademia Sport Dzieci i Młodzieży realizowany jest od 2015 roku. W zajęciach sportowych, prowadzonych m.in. z udziałem znanych sportowców – Pawła Czapiewskiego, lekkoatlety, medalisty mistrzostw świata i halowego mistrza Europy oraz Sebastiana Chmary – byłego lekkoatlety, mistrza w dziesięcioboju, trenera i działacza sportowego, wzięło dotychczas udział blisko 750 uczniów z województwa zachodniopomorskiego i łódzkiego. Celem projektu LAS jest promocja aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

***

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

(ji) fot. ji