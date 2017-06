SARA SZAFRAŃSKA NAJLEPSZĄ RECYTATORKĄ

Wczoraj w średzkim gimnazjum odbyła się dziesiąta edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Spośród siedemnastu uczestników najlepszą okazała się Sara Szafrańska z gimnazjum w Malczycach.

Po raz dziesiąty w Gimnazjum im. Jana Pawła II odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski twórczości Jana Pawła II. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział siedemnastu uczniów gimnazjów z: Malczyc, Lutyni, Ciechowa, Miękini, Środy Śl., Kostomłotów i Rakoszyc. Recytatorskie zmagania młodzieży ocieniało w tym roku jury w składzie: Wioletta Konowrocka-Kassjan, nauczycielka j. polskiego w Szkole Podstawowej w Środzie Śl, Katarzyna Stępniak i ks. Grzegorz Kopija, nauczyciel katechezy w ZSP nr 1. w Środzie Śl. posługujący w Kościele Św. Krzyża. Zanim jednak rozpoczął się konkurs, uczniowie ze średzkiego gimnazjum pod opieką katechety Łukasza Supernata przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny przygotowanym z okazji urodzin papieża.

Emocjonalne wykonania

Choć przed rozpoczęciem konkursu na sali wyczuwalna była lekka trema i stres związany z występem, podczas recytacji uczniowie zachwycili opanowaniem tekstu, umiejętnościami aktorskimi i wspaniałą recytacją. Dla jednego z nich, Macieja Wielgosiewicza z gimnazjum w Ciechowie występ był samą przyjemnością. Doświadczony i obyty z występami przed większą publicznością Maciej nie odczuwał stresu, ponieważ przez kilka lat uczestniczył w kółku teatralnym.

- Urzekła mnie recytacja Emila Szydłowskiego, dojrzała i trzymająca w napięciu od początku do końca. Gratulacje za uzasadniony gest sceniczny. Pomimo że Julia Adamiak nie została wyróżniona miejscem, jej wykonanie połączone ze śpiewem zostanie na długo w mojej pamięci – mówi Marzena Marcinkowska, jedna z organizatorek konkursu. - Szczególne podziękowania kieruję w kierunku opiekunów prowadzących, ponieważ widać rzetelną pracę obu stron - dodaje nauczycielka.

Podobnego zdania jest Urszula Wolska, pomysłodawczyni konkursu, podkreślając doskonałe przygotowanie uczestników.

- To był mój 10, jubileuszowy konkurs, dlatego chciałyśmy, aby było uroczyście. Uważam, że w tym roku był wyjątkowo wysoki poziom konkursu, choć ubiegłoroczny ocieniam równie wysoko. Muszę przyznać, że co poniektórzy przygotowali się bardzo ładnie, wybierając bardzo ładne utwory. Niektóre z nich słyszałam po raz pierwszy, choć jest to mój już dziesiąty konkurs. Podziwiam niektórych uczestników za to, że nauczyli się bardzo długich utworów, bo niektóre z nich trwały nawet osiem minut - mówi Urszula Wolska.

Zapytana, o to jak ocenia, jako można powiedzieć matka konkursu recytatorskiego, jego rozwój, pani Urszula zwraca uwagę na powodzenie, jakim zawsze cieszyły się kolejne edycje.

- Bardzo się cieszę, że to już dziesiąta edycja. Kiedy przygotowywałam pierwsze konkursy, nie myślałam, że będą trwały tak długo. Jednak zawsze cieszyły się popularnością. Zazwyczaj było przynajmniej 15 uczestników z pięciu czy sześciu szkół z terenu naszego powiatu. Podziękowania należą się paniom opiekunkom, które dbają o przygotowanie swoich uczniów na wysokim poziomie, ponieważ młodzież przyjeżdża zawsze bardzo dobrze przygotowana. Podziękowania należą się również naszemu sponsorowi – firmie Office VM ze Środy Sląskiej – dodaje organizatorka.

Wyniki Konkursu

Niesamowita i niezwykle emocjonalna, wywołująca gęsią skórkę recytacja wiersza „Szymon z Cyreny” sprawiła, że pierwsze miejsce przypadło Sarze Szafrańskiej z gimnazjum w Malczycach. Na drugim miejscu uplasował się Filip Łukasik za recytację wiersza „Cierpienie” z gimnazjum w Lutyni. Trzecie miejsce w konkursie zajął z kolei jego szkolny kolega, Emil Szydłowski za niezwykle sugestywną i dojrzałą interpretację wiersza „Robotnik z fabryki samochodów”.

Jury konkursu postanowiło również przyznać dwa wyróżnienia dla uczennic średzkiego gimnazjum: Pauliny Rześniowieckiej i Natalii Ciszewskiej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez sponsora konkursu, firmę Office VM.

Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy.

Iza Szczygieł, Fot. isz

Więcej zdjęć TUTAJ