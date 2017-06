BLISKIE SPOTKANIE Z ŁUKOWCEM JUŻ DZIŚ

Jednym z punktów tegorocznej edycji imprezy „Noc w Muzeum” będzie wernisaż wystawy „Rodem z Łukowca”. Wystawy powstałej m.in. dzięki determinacji i pasji Franciszka Burdzego.

Przez kilka ostatnich miesięcy trwały przygotowania do wystawy, która dzisiejszego wieczoru otworzy średzką „Noc w Muzeum”. Eksponowana do końca roku wystawa „Rodem z Łukowca” pozwala choć na chwilę przenieść się do „magicznego” Łukowca, jak określa go pan Franciszek. Dzięki jego zaangażowaniu i kilkuletnim poszukiwaniom kolejnych przedmiotów pochodzących z Łukowca, na wystawie zobaczymy m.in. skrzypce, łóżko, narzędzia, prześcieradła, maselnice, czy olbrzymie kosze przywiezione przez ówczesnych mieszkańców wioski.

- Trwa montowanie wystawy podzielonej tematycznie. Na dwóch salach muzealnych wydzielone będą przestrzenie związane z domem, ogrodem, czy warsztatem – opowiadał podczas przygotowań dr Grzegorz Borowski, dyrektor muzeum. - Wszyscy pracują nad wystawą. Podziękowania należą się dla OSiRu, którego pracownicy pomagają nam w przenoszeniu przedmiotów niekiedy bardzo ciężkich. Dzięki całemu zespołowi muzealnemu, ale również osobom prywatnym już 20 maja będziemy mogli obejrzeć wystawę „Rodem z Łukowca” - dodał dyrektor.

Przedmioty z Łukowca i film o tęsknocie

Jednak największe podziękowania należą się kolekcjonerowi i autorowi „Zeszytów łukowieckich”, dzięki któremu kilkudziesięcioletnie przedmioty mają szansę na drugie życie. Sporą część z nich przekazali mieszkańcy powiatu średzkiego, z gmin Kostomłoty, Udanin, Malczyce i Środa Śląska, m.in. Tadeusz Malec, Kazimierz Furtak i Marian Dziuba, z którymi jakiś czas temu spotkaliśmy się w muzeum na potrzeby realizowanego filmu dokumentalnego. zanim jednak wszystkie przekazana przedmioty trafiły na sale muzuealne poddane zostały zabiegom.

- W tej chwili każdy z przedmiotów przekazanych przez pana jest oczyszczany, a następnie odkornikowany. Dopiero tak przygotowany przedmiot może trafić na muzealne sale – wyjaśniała podczas prac jedna z pracownic muzeum.

Dzisiejszy wernisaż, to nie tylko czas na spotkanie z przedmiotami z historią i duszą ale również okazja do obejrzenia kilkunastominutowego filmu dokumentalnego zrealizowanego przez naszą Agencję Medialno-Reklamową TVI Roland, przedstawiającego tęsknotę do "ziemi przodków" pana Franciszka i byłych mieszkańców Łukowca.

Start o godzinie 18

Wernisaż wystawy „Rodem z Łukowca” rozpocznie się dziś o godzinie 18. W programie dzisiejszej „Nocy w Muzeum” organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej i Starostwo Powiatowe, zaplanowali również : występ laureatów XVII Gminnego Konkursu Recytatorskiego, wieczór autorski Zbigniewa Niedźwieckiego, a także zwiedzanie muzeum, nocne wejście na wieżę, spotkanie z Piotrem Batogiem i Zakrzowskim Kociołkiem.

Serdecznie zapraszamy.

