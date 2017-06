KONCERTOWA SOBOTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ (fotoreportaż)

W ub. roku na koncercie gwiazdy w naszym mieście wystąpił Zbigniew Wodecki, w tym roku, dokładnie w sobotę 20 maja gościliśmy Małgorzatę Ostrowską, legendarną wokalistkę Lombardu.

Kto jej nie zna? Małgorzata Ostrowska zaczęła śpiewać w wieku 11 lat. Studiowała w Studiu Sztuki Estradowej przy Estradzie Poznańskiej, śpiewała wraz z grupą wokalną Vist (z Wandą Kwietniewską, Andrzejem Sobolewskim i Grzegorzem Stróżniakiem).

W roku 1981 została wokalistką zespołu Lombard i jej współpraca z nim trwała przez dziesięć lat. Z tym zespołem zaprezentowała się m.in. na festiwalu w Sanremo z jazzową formacją Basspace nagrała płytę i koncertowała na Jazz Jamboree, zagrała tytułową rolę w musicalu "Pocałunek kobiety pająka", a w Teatrze Muzycznym w Gdyni kreowała postać Marii Magdaleny w spektaklu "Jesus Christ Superstar".

W roku 1999 rozpoczęła karierę solową. W 2008 roku pojawiła się gościnnie na płycie KSU, a wcześniej nagrywała z takim wykonawcami jak: Lech Janerka, Dżem, Michał Urbaniak i Acid Drinkers. W filmie "Podróże pana Kleksa" pojawiła się jako królowa Aba śpiewając "Meluzynę". W Sopocie (1999) otrzymała Bursztynowego Słowika za całokształt działalności, a w Opolu (2007) odcisnęła swoje dłonie w Alei Gwiazd.

Ostrowska na średzkiej scenie wykonała utwory nagrane z Lombardem i z płyt solowych.

Przed Małgorzatą Ostrowską wystąpił zespół Rootzmans, który powstał w połowie 2012 roku. Jego skład tworzą bracia Piotr i Paweł Świderscy, ich ojciec Mariusz, Adrian Rał, Bartłomiej Zieliński i od niedawna Bartek Bednarek. Kilka miesięcy później muzycy wystąpili w siódmej edycji programu Must Be the Music. Tylko muzyka emitowanego w telewizji Polsat. Na etapie castingów zaprezentowali swoją interpretację utworu „Hotel California” zespołu Eagles. Przeszli do stawki półfinałowej i ostatecznie do finału talent show, który odbył się 25 maja 2014 roku. Po udziale w programie nagrali utwór „Strażnicy nieba” z zespołem Kraków Street Band, który poznali na planie talent show.

W czerwcu 2015 roku zespół wygrał festiwal Rock in Minsk. W 2016 roku nagrali utwór „Różni nas wiele” razem z polskimi rapierami Popkiem i Matheo. Piosenka znalazła się na płycie studyjnej duetu zatytułowanej Król Albanii, zaś teledysk do tego utworu uzyskał wynik ponad 10 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. Zespół pojawił się też gościnnie w innym utworze producentów – „Każdy z nas”, do którego teledysk osiągnął ponad 13 mln wyświetleń na YouTube. W czerwcu tego samego roku wystąpił z utworem „Ofiary zatrutego źródła” w koncercie „Debiuty” w ramach 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 25 listopada ukazała się ich debiutancka płyta studyjna zatytułowana Wizje.

rol. i wikipedia, publikując te informacje przełączamy się do akcji - wspierajcie, bo warto!

fot. Grzegorz Zaczyk

