KABARETOWY WIECZÓR W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ (zdjęcia)

Tylu gwiazd kabaretowej sceny jednego dnia, jeszcze nasze miasto nie gościło. Wydarzenie, jakie miało miejsce wczoraj w Środzie Śląskiej, zgromadziło rzeszę miłośników humoru i stary.

Najpierw zaprezentował się Kabaret K2. - Jeżeli szukacie w kabarecie liryki, u nas jej nie znajdziecie. Nie, żebyśmy nie cenili, ale nie stosujemy. Skecze piszemy oczywiście po to, żeby widza rozbawić, ale nie tylko. Staramy się, żeby były „o czymś”. Jednak jest to staranność nienachalna, unikamy dydaktyki. Jak ktoś chce się tylko pośmiać, to się tylko pośmieje. Jak ktoś szuka czegoś więcej, to znajdzie - mówią o swojej pracy artyści.

Kolejnym wykonawcą był Marcin Daniec, satyryk, artysta kabaretowy, stand-uper. Sztuką kabaretową zajmuje się od lat 80. ub.w. i wciąż jest na topie. - Jestem zachwycony występem Dańca. Wypadł wspaniale, a to, że w końcu mogłem go zobaczyć na żywo to wyjątkowe uczucie - podsumował występ artysty pan Józef, który do Środy Śl. przyjechał wraz z żoną z Sobótki.

Następny zaprezentował się Kabaret Nowaki, który słynie z tego, że potrafi zarazić dobrym humorem najbardziej ponurego widza. - Nowaki byli super! Ten kabaret lubię najbardziej - stwierdziła krótko występy pani Jagoda z Miękini.

Średzki maraton humoru i satyry zakończył Kabaret Skeczów Męczących. Ci artyści podbili serca Polaków charakterystycznymi postaciami, skeczami zaangażowanymi społecznie i politycznie, luzem scenicznym i umiejętnością rozbawienia każdej publiczności. Czy tak faktycznie było? Zapytaliśmy średzianina, pana Jacka. - Jestem zadowolony, że do naszego miasta przyjechało tylu kabareciarzy, a szczególnie KSM. Rewelacyjny jest Jarek Sadza, on potrafi rozbawić do łez. Oczywiście cała ekipa jest ok, ale jego lubię najbardziej.

(red.) fot. Bogdan Sziwa i Wiktor Kalita

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ