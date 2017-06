ZDERZENIE CIĘŻARÓWEK. KIEROWCA UWIĘZIONY W AUCIE

Wczoraj po godzinie 13. na autostradzie A4 doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. W wyniku zdarzenia jeden z kierowców został uwięziony w pojeździe.

Do zdarzenia doszło na 132km autostrady A4 w kierunku na Zgorzelec. Na skutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze 66-letni kierowca samochodu ciężarowego z naczepą marki DAF uderzył w tył poprzedzającego go drugiego samochodu ciężarowego marki Volvo. W wyniku zderzenia kierujący volvo uderzył w bariery energochłonne. Jeden z kierowców został uwięziony w aucie.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jak również na wykonaniu dostępu do poszkodowanego kierowcy uwięzionego w aucie, a następnie przekazaniu go zespołowi ratownictwa medycznego – informuje dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. st. sekc. Adam Krzyżanowski. - Prowadziliśmy również działania pomocnicze dla policji – dodaje strażak.

W trakcie prowadzonych czynności ruch na drodze był zablokowany. Za spowodowanie kolizji 66-letni kierowca pojazdu z naczepą DAF został ukarany mandatem karnym w wysokości 300zł i sześcioma punktami karnymi. W działaniach poza policją uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej: JRG Środa Śl., OSP Kostomłoty i JRG Kąty Wrocławskie.

(isz), Fot. Czytelnik