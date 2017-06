CZYTELNICZKA: "PŁAKAĆ SIĘ CHCE PATRZĄC NA REALIA"

Nawiązując do publikacji o problemach z kursami Polbusu na trasie Środa Śl. - Wrocław chciałabym poinformować, że to już są kpiny ze strony tej firmy. Otóż, wczoraj o godz. 5:30 kursu do Wrocławia również nie było.

Na samym przystanku PKS było około 20 osób czekających na wyjazd do pracy. Na rozkładach nie było żadnej informacji dla pasażerów.

Okazuje się, że na głównej stronie firmy można się doszukać informacji o zawieszonych z dniem 22 maja br. kursów do Wrocławia.

Strona dla zainteresowanych: http://polbus.pl/news/157/komunikacja-podmiejska

Czy Szanowna Redakcja może wyjaśnić dwie zasadnicze kwestie, mianowicie:

Czy w średzkim oddziale Polbusa jest osoba, która odpowiada za informowanie klientów o kursach, które się nie odbędą? Co znaczy, że kursy są zawieszone? Z jakiej przyczyny? I na jak długo ?

Przecież w tej chwili nie ma oprócz busów, żadnej innej alternatywy na dojazdy do pracy. Chyba nikt nie będzie jeździł Polbusem o 4:40 do pracy na 7:00. Podróżujący busami ściśnięci są gorzej jak świnie (nie obrażając świń), bo każdy chce się dostać do pracy. Dziękować kierowcom, że w ogóle biorą osoby stojące, lecz tylko te, które się nieźle rozpychają na wejściu. Pozostali zmuszeni są oczekiwać na kolejnego busa w nadziei, że ich zabierze. Normalnie płakać się chce patrząc na realia XXI wieku.

Może interwencja p. Burmistrza coś pomoże, inaczej trzeba będzie zakorkowywać Wrocław i jeździć prywatnymi autami.

Rozgoryczona czytelniczka i pasażerka

(dane do wiadomości redakcji)

Od redakcji.

Od kilku dni otrzymujemy również informacje telefoniczne w tej sprawie: - Autobusy nie jeżdżą od piątku. Czy mamy w końcu zostać pozbawieni pracy? - pyta mieszkanka Komornik. - W końcu nas pozwalniają dyscyplinarnie, jak tak dalej będzie - dodaje. - Wystarczy zapewnić transport na trasie Środa Śl. - Leśnica, a później jakoś sobie poradzimy. Ważne, żeby jakoś mogli dojechać mieszkańcy wsi, komornik czy Juszczyna... - wymienia czytelniczka.

- Możecie sprawdzić co się dzieje z Polbusem, od piątku poranne autobusy nie jeżdżą do Wrocławia - otrzymaliśmy przed chwilą na FB prośbę od pana Mariusza ze Środy Śl.

- Wiecie co się dzieje? Nie mamy jak się dostać do pracy - mówi pani Bożena. - Jesteśmy bezradni, poproście Burmistrza o pomoc. Ręce opadają, czekamy na jakąś reakcję - poprosi czytelniczka.

Wszyscy nasi rozmówcy są rozgoryczeni i liczą na pomoc w rozwiązaniu problemu, tym bardziej, że brak porannych kursów ma potrwać przynajmniej tydzień...

Jak najszybciej zwrócimy się z prośbą o odpowiedzi na Państwa pytania do Polbusu i Burmistrza Środy Śląskiej. Opublikujemy je niezwłocznie.

(red.) fot. isz