WYPADEK W BŁONIACH. OSOBA POSZKODOWANA [aktualizacja]

Wczoraj o godzinie 12 na drodze 94 na wysokości miejscowości Błonie doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Kobieta poszkodowana w wypadku została przewieziona do szpitala.

Do zdarzenia doszło wczoraj na 75,2 km drogi K94 na wysokości miejscowości Błonie. Wyjeżdżająca z drogi podporządkowanej samochodem osobowym marki Mercedes 47-letnia kobieta nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu 24-letniemu kierowcy samochodu ciężarowego marki MAN. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej – trzy JRG Środa Śląska i OSP Miękinia, łącznie 12 strażaków. W chwili przyjazdu jednostek straży pożarnej samochód osobowy znajdował się w rowie, samochód ciężarowy przewożący betonowe bloczki z kolei znajdował się na lewym pasie drogi, blokując ruch w kierunku Wrocławia. W wyniku zdarzenia poszkodowana został jedna osoba.

- Kierująca Mercedesem została przewieziona do szpitala we Wrocławiu na diagnostykę. Wobec kierującej zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu – informuje o zdarzeniu st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej.

- Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach – informuje dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. - W wyniku zdarzenia uszkodzony został cały przód i bok samochodu osobowego, a także prawy przód samochodu ciężarowego – dodaje strażak.

Straty oszacowano wstępnie na 400 tys. zł. Na czas prowadzonych działań przez policję i straż pożarną, droga była zablokowana.

(isz), Fot. OSP (zd. ilustracyjne)