PRZYKRA SYTUACJA W CIECHOWIE, KWIETNO UKARANE

Czas na kolejne podsumowanie piłkarskich zmagań. Za nami kolejna kolejka rozgrywek, w której doszło do bardzo ciekawych rozstrzygnięć...

Najłatwiejsze punkty w sezonie zdobyła średzka Polonia, która bez wychodzenia na boisko dopisała do swojego konta 3 oczka za walkower z wycofaną drużyną z rozgrywek - Czarni Kondratowice.



Do przykrej sytuacji doszło w Ciechowie, gdzie miejscowy LKS nie wyszedł do konfrontacji z Sokołem Smolec. Powodem było zdekompletowanie składu. Po tej porażce ciechowianie znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji i szanse na utrzymanie w klasie A zmalały do minimum.



Na stadionie przy Centrum Sportu i Rekreacji w Środzie śląskiej spotkały się zespoły Zjednoczeni Szczepanów i MKS Kostomłoty. Po zaciętym i pełnym walki pojedynku zawodnicy z Kostomłotów odnieśli zwycięstwo 2-0. Bramki dla MKS-u w tym spotkaniu strzelili - grający trener Paweł Strożek oraz najskuteczniejszy strzelec MKS-u w tym sezonie, Mateusz Bieńko.



Kolejny bardzo ważny krok w kierunku awansu do okręgówki wykonał Mechanik Brzezina, który pokonał na własnym boisku Czarnych Białków 3-1. Mechanik był lepszą drużyną w tym spotkaniu i zwycięstwo jest jak najbardziej zasłużone. Warto zaznaczyć także, że była to 10 wygrana Mechanika z rzędu!



Niezły rollercoaster zaprezentowała swoim kibica Odra Malczyce, która gościła w Gniechowicach. Odra prowadziła już 3-1, by przed końcem spotkania przegrywać 3-4 i ostatecznie zremisować 4-4! Najważniejsze jest jednak to, że Malczyce nie przegrywają kolejnego spotkania i dopisują kolejne oczko do swojego dorobku.

W klasie B pierwszy punkt wywalczony na boisku w rundzie wiosennej zdobył Wulkan Ogrodnica, który po zaciętej walce zremisował na własnym boisku z Odrą Słup 3-3.

Pierwszą porażkę w tej rundzie poniosły Orły z Bukówka, przegrywając jedno z najważniejszych spotkań w sezonie. Orzeł okazał się zdecydowanie słabszym zespołem od rezerw Mechanika Brzezina i uległ rywalowi aż 0-7. Po tej porażce szanse Bukówka na awans zdecydowanie zmalały, ale dopóki piłka w grze...



Kroku liderowi natomiast dotrzymuje Pogoń Miękinia, która nie bez problemów odniosła zwycięstwo z Piastem Lutynia 2-0, strzelając drugą bramkę w 94 minucie spotkania.

Kolejne zwycięstwo zanotowali zawodnicy Tęcz Kwietno, którzy pokonali Pagel Komorniki 3-1, a hatrickiem w tym spotkaniu popisał się Damian Jastrzębski.

Przykra informacja dotarła do Tęczy z DZPN, który dopatrzył się gry zawodnika z aktywną karą (nie opłacona 3 żółta kartka) i za zwycięskie spotkania z Pogonią Jastrzębce (4-1) oraz Piastem Lutynia (4-1). Tęcza została ukarana walkowerami...

Po ubiegłotygodniowym "laniu" od Odry Słup, zrehabilitował się Chwalimierz, który pokonał Tęczę Pisarzowice 5-2, a hattricka w tym spotkaniu ustrzelił Maciej Kircuń!

Wyniki:

Polonia - Kondratowice 3-0 (wo)

Szczepanów - Kostomłoty 0-2.

Ciechów - Smolec 0-3 (wo)

Gniechowice - Malczyce 4-4.

Brzezina - Białków 3-1.

Chwalimierz - Pisarzowice 5-2.

Ogrodnica - Słup 3-3.

Brzezina - Bukówek 7-0.

Miękinia - Lutynia 2-0.

Kwietno - Komorniki 3-1.

Lenartowice - Juszczyn 3-0 (wo).

(az) fot. Wiktor Kalita